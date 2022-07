“Ilary ha scoperto di Totti e Noemi con un investigatore privato, i loro figli giocavano insieme” Mentre Ilary Blasi è a Sabaudia con i figli per la prima volta senza Francesco Totti, Chi pubblica la sua verità. Una versione totalmente diversa della storia che per la prima volta mette nero su bianco le presunte colpe e gli inganni del Capitano finora tenuti nascosti.

A cura di Giulia Turco

Una nuova vertiginosa verità rovescia la medaglia della vicenda Totti Blasi. Il settimanale di Alfonso Signorini ricostruisce gli eventi di una storia che sarebbe andata diversamente rispetto a come l’abbiamo pensata finora e mette sul piatto quella che sarebbe la verità di Ilary. In questa nuova versione, vittima e carnefice, se davvero si può parlare in questi termini dei protagonisti, si invertono ancora una volta i ruoli. Francesco Totti, incapace di resistere alle tentazioni, disorientato e infelice, non solo avrebbe approfittato dell'assenza di Ilary per avviare la sua nuova storia, ma avrebbe coinvolto l'intera famiglia per depistare ogni sospetto.

Ilary Blasi con la figlia Chanel a Sabaudia, senza Francesco Totti. Foto Chi

Le menzogne del Capitano e la fiducia di Ilary

Chi non mette in dubbio la buona fede di Ilary Blasi, così come non mette in dubbio la sua presenza costante al fianco del marito nei momenti più difficili che hanno segnato gli ultimi anni, dall’addio al calcio che lo ha fatto sprofondare in un senso di spaesamento, fino alle lunghe notti insonni dopo la perdita del padre del Capitano, Enzo, morto di Covid a ottobre 2020.

È in questo frangente che Francesco Totti si sarebbe ritrovato senza un centro, alla ricerca forse di una distrazione, qualcosa che potesse farlo tornare in vita. Chi parla di “voci che vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle”.

Ilary non sospetta di nulla, fino a quando Totti toglie alla sorella della moglie la gestione dei suoi social. “Nella sezione Direct di Instagram di Totti, infatti, arrivano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità. E questo avrebbe spinto Totti a riappropriarsi dei social, per evitare domande e sospetti”.

Ilary Blasi in spiaggia a Sabaudia, subito dopo il viaggio a Zanzibar. Foto Chi

Com’è nato il flirt tra Totti e Noemi Bocchi

È ad agosto 2021 che Totti avrebbe conosciuto Noemi Bocchi ad un torneo di Padel. Si iniziano a frequentare a settembre e lei lo confessa agli amici, “ma il segreto viene ben custodito dalla città intera che tutto perdona ai suoi eroi”.

Secondo il settimanale, preso dall'euforia della nuova frequentazione Totti avrebbe portato Noemi nei posti in cui ha sempre portato Ilary, ma anche questo la città lo sa e lo nasconde. Nel frattempo i rapporti in famiglia sarebbero freddi e distanti, limitati a comunicazioni di servizio, mentre Ilary è impegnata tra Roma e Milano prima con Star in the Star poi con l’Isola dei Famosi.

Totti ne avrebbe approfittato per portare avanti il suo flirt e quando la moglie a febbraio 2022 gli chiede il conto delle foto uscite di lui e Noemi allo stadio mente, spudoratamente: "Pensi che, se avessi un’amante, sarei così scemo da portarla allo stadio con me, davanti a tutti?”

L’amicizia tra i figli di Totti e quelli di Noemi

Ilary gli crede, tanto fortemente da andare in televisione e prendere le sue parti, dichiarando che sarebbero stati i giornali a fare una brutta figura. Secondo questa nuova versione dunque, Ilary scade dalle nuvole quando di lì a poco scopre ciò che avrebbe segnato un punto di non ritorno. Il punto è esattamente quando la piccola Isabel, la loro figlia minore, un giorno torna a casa e racconta alla madre si avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. “Sono i figli di Noemi Bocchi”.

Ilary sprofonda e decide di far seguire il marito da un investigatore privato per averne la prova. Scopre di pomeriggi trascorsi insieme all'amate e ai piccoli: chi potrebbe mai dubitare se di mezzo ci sono i figli? La tesi di Chi è agghiacciante e apre all'ipotesi di presunte colpe del Capitano finora presumibilmente messe a tacere. Quando il settimanale pubblica le foto di Totti che entra nel palazzo di Noemi per Ilary non è niente di nuovo. È soltanto la conferma di un matrimonio finito nel peggiore dei modi.