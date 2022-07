Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi nello stesso locale: video e dettagli della serata Francesco Totti e Ilary Blasi ripresi in un video di ottobre 2021 mentre cenavano nel ristorante “La Villa”, zona Monteverde a Roma, di proprietà di una coppia di Temptation Island. Noemi Bocchi a pochi metri da loro con un’amica. Dagospia riporta a galla video e foto di Alex Nuccetelli, mentre emergono nuovi dettagli di questo triangolo che già in autunno era sotto gli occhi ignari di tutti.

Era il 23 ottobre 2021 quando Francesco Totti e Ilary Blasi furono ripresi in un video mentre cenavano nel ristorante "La Villa", zona Monteverde a Roma. Anche il locale appartiene a personaggi televisivi, precisamente ad Andrea Battistelli e alla fidanzata Anna Boschetti, ex partecipanti di Temptation Island. A pochi metri di distanza, intenta a ballare a un altro tavolo con un'amica, Noemi Bocchi, proprio la donna che il Pupone frequentava già, stando alle ricostruzioni dell'incontro nel mese di agosto su un campo di padel e di una frequentazione iniziata nemmeno un mese dopo.

L'amicizia di Alex Nuccetelli con Ilary Blasi e Noemi Bocchi

A monitorare tutta la situazione, sempre Alex Nuccetelli, un nome ricorrente in queste settimane. Il pr romano, ex marito di Antonella Mosetti, con la quale si sposò nel primo matrimonio in diretta tv ai tempi di Non è la Rai, è rinomato essere grande amico di Totti ma anche di Noemi Bocchi. Sarebbe stato lui a presentarli, riporta Dagospia, nonostante l'amicizia ventennale con Ilary Blasi, assidua frequentatrice dei suoi locali da quando era ragazzina. Non a caso, lo scontro social con Melory Blasi avvalorerebbe il clima familiare nel quale si è spesso mosso. Tant'è che alla foto di loro due insieme alla festa in questione, il Pr descrive nel dettaglio uno dei loro primi incontri: "Un giorno mi chiamo’ un amica del mio quartiere e mi disse: vengo cn un gruppo di amici alla tua serata (in un noto locale Romano) , gruppo formato da quasi tutti maschi e lei neanche maggiorenne. Ci guardammo e ci dicemmo “troppo bella per nn farla entrare"". E il like di Totti oggi sembra stridere con il presunto triangolo di allora.

La foto di Nuccetelli con Blasi e il like di Totti

Perché Nuccetelli montò il video con il triangolo Totti-Blasi-Bocchi?

Ne La Villa a Monteverde, mentre i coniugi Totti e Blasi siedono a capotavola, una donna bionda in piedi balla ‘O surdato ‘nnammurato e viene ripresa da Nuccetelli pochi secondi dopo aver scattato le foto con gli amici di sempre. "Dando per scontato l'estraneità di Ilary, fin troppo azzardata la scelta di Totti di portarla nello stesso posto, Nuccetelli che conosceva Noemi sapeva che era lì? Inquadrata per caso o volontariamente con tanto di "montaggio" al video?", conclude Dagospia. La trama diventa più fitta, soprattutto a seguito dei dettagli appena pubblicati dal settimanale Chi, nel quale si parla del coinvolgimento della piccola Isabel in tutta la vicenda, cosa che, come riporta Il Corriere, avrebbe urtato non poco il Pupone, deciso a parlare in sede da stabilirsi per raccontare la sua versione dei fatti.