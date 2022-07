“Totti amareggiato da voci su tradimento e scoop che coinvolge Isabel, è pronto a parlare” Francesco Totti sarebbe furioso e pronto a raccontare la sua verità dopo la fuga di notizie secondo la quale sarebbe stata la piccola Isabel a “tradirlo”, svelando alla madre Ilary Blasi di avere conosciuto i figli di Noemi Bocchi.

A cura di Stefania Rocco

L’ultimo scoop maturato a partire dagli ambienti che circondano Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbe provocato l’ira funesta del Pupone. Secondo il Corriere, l’ex Capitano della Roma sarebbe rimasto amareggiato dalla notizia che ha finito per coinvolgere la piccola Isabel, ultimogenita nata dal matrimonio con l’ex moglie. Per questo motivo, Francesco sarebbe pronto a parlare e a raccontare la sua verità. “La sua capacità di sopportazione è al limite. Presto potrebbe decidere di parlare. Magari tra 48 o 72 ore. E di certo saprà farsi sentire”, si legge sul quotidiano.

“Così Ilary Blasi ha scoperto il tradimento”

A scatenare la furia di Totti sarebbe stata l’ultima ricostruzione dei fatti pubblicata sul settimanale Chi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, sarebbe stata la piccola Isabel a rivelare alla madre di avere conosciuto due nuovi compagni di gioco, i figli di Noemi Bocchi. Blasi avrebbe quindi deciso di far seguire il marito da un investigatore privato fino ad avere la certezza di una relazione tra Totti e la presunta nuova compagna. Una versione dei fatti che avrebbe fatto imbestialire il Popone. Secondo fonti a lui vicine, “tali illazioni vengono respinte come gigantesche castronerie, falsi, bufale, maldicenze senza fondamento”.

Il rapporto teso tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Su un aspetto una smentita non è mai arrivata: il rapporto teso tra gli ex coniugi Totti. Il Corriere descrive i rapporti tra i due come “complicati, deteriorati”. A dimostrarlo anche la decisione di Ilary di far partire un comunicato singolo per confermare la fine del suo matrimonio con Totti. E le pratiche della separazione sarebbero ferme perché la conduttrice dell’Isola dei famosi, in vacanza a Sabaudia dopo essere rientrata dalla Tanzania, non si sarebbe ancora seduta al tavolo delle trattative.