Ilary Blasi è tornata in Italia: le foto dalla villa di Sabaudia per la prima volta senza Totti Finite le vacanze in Africa, Ilary Blasi è tornata in Italia. La conduttrice è a Sabaudia, località in cui sorge la villa che per anni ha diviso con l’ex marito Francesco Totti.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi è tornata in Italia. Dopo essersi rifugiata in Tanzania per sfuggire al clamore mediatico che la notizia della separazione da Francesco Totti ha generato, la conduttrice è rientrata. Le prime foto postate dal suo profilo sono una serie di cartoline da Sabaudia, luogo del cuore di Ilary, lo stesso in cui sorge la villa che per anni ha diviso con l’ex marito. Ilary appare serena, posta foto in cui è in bikini, si gode la spiaggia e il sole, qualche aperitivo con gli amici, un romantico tramonto. Mai prima di questo periodo la conduttrice era apparsa tanto attiva sui social, quasi a volere dimostrare che, anche se la sua vita è cambiata, non ha intenzione di concedere spazio alla tristezza.

Villa Volpi, il luogo del cuore di Totti e Ilary a Sabaudia

Sabaudia è tra i luoghi del cuore di Ilary Blasi. È lì che la conduttrice ha trascorso le estati del suo matrimonio con Totti. Adesso sta vivendo quei luoghi da single, per la prima volta in 20 anni. Ilary è la prima tra i due ad avere riaperto i battenti di Villa Volpi, proprietà di famiglia che tanti ricordi di coppia custodisce. Manca Francesco che sarebbe rimasto a Roma. Non si sa se da solo o in compagnia di Noemi Bocchi, la donna che gli avrebbe rubato il cuore e che sarebbe la sua nuova compagna.

Ilary Blasi a Sabaudia

Per Ilary Blasi è la prima estate da single

Ma mentre Totti sembrerebbe di nuovo innamorato, la ex moglie si starebbe godendo la sua prima estate da single. Numerosi i flirt che sono stati attribuiti alla conduttrice eppure non esiste una sola foto che confermi un nuovo eventuale amore di Ilary. Anche le vacanze in Tanzania sono state formato famiglia. Con Blasi c’erano la sorella Silvia e i figli nati dal matrimonio con Totti, Cristian, Chanel e Isabel. Non ci sarebbe spazio, nel suo cuore e al momento, per un nuovo legame importante.