“Ilary Blasi era un punto di equilibrio per Francesco Totti”: il commento di Ilaria D’Amico Ilaria D’Amico, che presto tornerà in tv con il programma “Che c’è di nuovo”, ha detto la sua sulla fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti. Poi, ha smentito la crisi con Gigi Buffon.

A cura di Daniela Seclì

Ilaria D'Amico tornerà presto in tv. Dopo due anni di assenza, condurrà su Rai2 il programma "Che c'è di nuovo". In un'intervista rilasciata al settimanale F ha raccontato i dettagli di questa nuova avventura professionale: "Farò un programma di politica ma vogliamo raccontare anche i fatti della settimana attraverso vari linguaggi: monologhi, interviste e talk". Quando è arrivata la proposta della Rai, il suo compagno Gigi Buffon le ha consigliato subito di accettare:

Mi ha detto: “Ti vedo riaccesa, vai, è la cosa giusta“. Ma so che per lui questi anni sono stati belli, più facili. Sapere che ci sono, riuscire a vivere un po’ di quotidianità. Per noi è quasi impossibile quando lavoriamo entrambi.

Ilaria D'Amico smentisce la crisi con Gigi Buffon

Ilaria D'Amico ha commentato le recenti voci di una crisi tra lei e Gigi Buffon. Ha spiegato che il portiere avrebbe voluto fare una smentita, ma lei glielo ha sconsigliato: "Gli ho detto: ‘Tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero'". E ha continuato:

"Eravamo sempre insieme, con i paparazzi spesso sotto casa a Parma e a Milano, ma quelle foto non uscivano mai. Ci deve essere un meccanismo seguito dai giornali di gossip: per un periodo uscivano solo foto in cui ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata".

Ilaria D'Amico si riferisce a Buffon chiamandolo "marito", nonostante non siano sposati. La conduttrice non ritiene prioritario convolare a nozze: "Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario; credo che, quando succederà, sarà per regalarci una festa romantica. Lui dice sempre: ‘Facciamolo quando smetto di giocare'. E io: ‘Guarda che non intendo sposarmi con il bastone'".

Leggi anche Le nuove storie di Francesco Totti e Ilary Blasi: Noemi Bocchi e un uomo misterioso

Ilaria D'Amico parla della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Infine, Ilaria D'Amico ha detto la sua sulla fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi: "Totti sembra quello che se la passa peggio? Intanto lei, in quanto donna, ha più risorse". E ha concluso: