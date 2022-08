Come sta Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti, parla Alfonso Signorini Alfonso Signorini ha incontrato Ilary Blasi e ha avuto modo di fare una chiacchierata con lei. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha raccontato come l’ha trovata, mentre continua a imperversare il gossip sulla presunta relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

A cura di Daniela Seclì

Francesco Totti e Ilary Blasi

Dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, si moltiplicano le indiscrezioni circa la presunta relazione di lui con Noemi Bocchi. Alfonso Signorini ha avuto modo di incontrare la conduttrice dell'Isola dei famosi. In un'intervista rilasciata a Il Messaggero ha raccontato come l'ha trovata.

Ilary Blasi, vacanze in montagna dopo la separazione da Francesco Totti

Alfonso Signorini si sta godendo la natura incontaminata delle Dolomiti. Anche Ilary Blasi ha deciso di trascorrere il resto della sua estate in quell'incantevole scenario. Così, il conduttore del Grande Fratello Vip ha avuto modo di incontrarla e di fare una chiacchierata con lei. Ecco come sta:

Ha pubblicato molte foto del lago di Braies ed è a Cortina. L'ho vista e ci sentiamo. Come sta? L'ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile.

Il gossip su Totti e Noemi Bocchi continua, spunta l'ipotesi gravidanza

Intanto, non passa ora che non venga fuori una nuova indiscrezione circa la presunta relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. In queste ore, il Corriere della Sera ha parlato addirittura dell'ipotesi che Noemi Bocchi sia in dolce attesa:

"Tutti (dentro e fuori dal Gra) parlano di lei: l’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può".

Al momento, i diretti interessati preferiscono mantenere la linea del silenzio, anche per rispetto dei bambini coinvolti: i figli di Totti e Blasi e della stessa Bocchi.