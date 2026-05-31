Totti ha partecipato alla comunione della figlia con Noemi Bocchi, per Isabel due feste separate

Contrariamente alle voci che lo vedevano in vacanze alle Maldive, Francesco Totti era presente alla Comunione della terza figlia Isabel. Con lui anche la compagna Noemi Bocchi. Per l’occasione sono state organizzate due feste separate, una con la madre Ilary Blasi e il resto della famiglia e l’altra con il padre.

Francesco Totti era presente alla comunione della figlia Isabel, la terzogenita nata dal matrimonio con la ex moglie Ilary Blasi. Nonostante l'ex Capitano non fosse presente nella foto condivisa su Instagram, ha partecipato al grande giorno della figlia, smentendo la notizia del suo viaggio alle Maldive con Noemi Bocchi.

Isabel Totti ha festeggiato due volte la comunione. Dopo la cerimonia religiosa, a cui erano presenti entrambi i genitori, sono state organizzate due feste, una con la madre, il fratello Christian e la sorella Chanel, l'altra con il padre e la compagna Noemi Bocchi. La prima si è tenuta all'agriturismo Poggio dei Cavalieri ed è stato un pomeriggio lontano dalla Capitale, immerso nella natura e all'insegna della famiglia.

La seconda festa ha avuto luogo in città, come ha mostrato la stessa Noemi Bocchi su Instagram, condividendo uno scatto sul rooftop di Casina Valadier, nel cuore di Roma, e scrivendo "Che la festa abbia inizio". In questo caso l'allestimento era basato sui toni del rosa e, tra le stories, si vede la piccola Isabel davanti a una torta a forma di cuore che porta il suo nome, vestita come una principessa. Sia il padre che la compagna, quindi, sono stati presenti in questo suo traguardo, contrariamente a quanto si vociferava. Nessun viaggio alle Maldive ha tenuto Totti lontano dalla figlia, anche se ufficialmente non compare in nessuno scatto.