Totti-Blasi verso il divorzio ad agosto: lei vola da Bastian, ma l’accordo sui figli e sui beni non è stato trovato

Fallisce la riconciliazione tra Totti e Blasi, il divorzio atteso ad agosto, quando la conduttrice potrà sposare Bastian Muller. Restano però aperti i nodi legali su patrimonio, Rolex e mantenimento dei figli, soprattutto della figlia minore Isabel. Ecco cosa è successo ieri nell’incontro in Tribunale durato due ore, come “una partita ai supplementari”.

Una partita ai supplementari, così è stato definito l'incontro in tribunale di ieri tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il giudice Gianluca Gelso ha provato a salvare in qualche modo il loro matrimonio ma non ha trovato un varco in nessuno dei due coniugi. Archiviato così il tentativo di riconciliazione previsto dal codice, la storia d'amore cominciata 21 anni fa è stata decretata ufficialmente finita, come riportato dal Corriere della sera.

Due mesi circa e il matrimonio sarà solo un ricordo. Il processo però non si concluderà con la sentenza di divorzio e il Pupone e la ex Blasi saranno costretti a rivedersi almeno in Tribunale. La conclusione formale del matrimonio è stimata per l’inizio di agosto, periodo estivo scelto da Ilary Blasi per convolare a nuove nozze con Bastian Muller, imprenditore tedesco di 37 anni. Ieri sera, non a caso, subito dopo l'udienza in tribunale, Blasi è volata a Francoforte dal suo compagno e ha condiviso una foto di serenità domestica con lui sul divano.

Blasi e Muller a Francoforte ieri sera

La sentenza di divorzio, come precisato su, non metterà fine alla battaglia legale perché Totti e Blasi non hanno firmato alcun accordo e i rispettivi legali (Antonio Conte per l'ex capitano giallorosso e Alessandro Simeone per la showgirl) dovranno ripresentarsi in Tribunale per risolvere diverse questioni economiche e familiari rimaste in sospeso. Nello specifico:

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L’assegno di mantenimento per i figli: Il calcolo economico si preannuncia complesso. Il primogenito Christian (20 anni) percepisce già un reddito da lavoro, mentre Chanel (19 anni) ha recentemente ottenuto una propria autonomia grazie alla partecipazione al programma Pechino Express, che ha anche vinto in coppia con l'amico Filippo Laurino, figlio della manager di Blasi. Per entrambi, l'eventuale quota di mantenimento sarebbe quindi minoritaria.

Il calcolo economico si preannuncia complesso. Il primogenito Christian (20 anni) percepisce già un reddito da lavoro, mentre Chanel (19 anni) ha recentemente ottenuto una propria autonomia grazie alla partecipazione al programma Pechino Express, che ha anche vinto in coppia con l'amico Filippo Laurino, figlio della manager di Blasi. Per entrambi, l'eventuale quota di mantenimento sarebbe quindi minoritaria. La disputa su Isabel e la vicenda penale: Il fulcro dello scontro finanziario e affettivo riguarda la figlia minore, Isabel (10 anni). La bambina è stata al centro di un duro braccio di ferro giudiziario dopo che Ilary Blasi aveva denunciato l'ex marito per abbandono di minore, accusandolo di averla lasciata da sola in casa per andare a cena con l'attuale compagna Noemi Bocchi. Tale accusa aveva fatto scattare un procedimento penale a carico di Totti, conclusosi tuttavia con l'archiviazione dello scorso gennaio.

Il fulcro dello scontro finanziario e affettivo riguarda la figlia minore, Isabel (10 anni). La bambina è stata al centro di un duro braccio di ferro giudiziario dopo che Ilary Blasi aveva denunciato l'ex marito per abbandono di minore, accusandolo di averla lasciata da sola in casa per andare a cena con l'attuale compagna Noemi Bocchi. Tale accusa aveva fatto scattare un procedimento penale a carico di Totti, conclusosi tuttavia con l'archiviazione dello scorso gennaio. Il patrimonio e la vicenda dei Rolex: Restano da definire la nota spartizione dei Rolex e l'esatta entità dei patrimoni mobiliari e immobiliari di entrambi. A questo proposito è attualmente in corso una consulenza tecnica d'ufficio per stimare i beni della coppia.

L'udienza si è svolta ieri a partire dalle 9.00. Totti e Blasi sono arrivati curiosamente coordinati nello stile, con pantaloni beige e maglietta bianca. La conduttrice del GF Vip ha aggiunto una borsa da 3800 euro, letta come l'ennesima provocazione dopo il caso delle borse di lusso nascoste nel soppalco, a seguito della guerra dei Rolex, e inserita nel documentario Unica di Netflix. "Il confronto in aula è durato due ore intense ma serene, senza colpi di scena o momenti di tensione, sancendo l'ultimo capitolo di una rottura ormai consumata", scrivono sul quotidiano. La prossima udienza dovrebbe essere fissata a novembre 2026.