Ilary Blasi accusa Totti: “Lascia Isabel a casa da sola e spende più soldi al Casinò che per i figli” Emergono nuove accuse di Ilary Blasi a Francesco Totti nella guerra del mantenimento dei figli. Il quotidiano La Verità riporta alcuni testi scritti nella memoria difensiva depositata dai legali della Blasi che vedrebbero il Pupone reo di non aver dichiarato alcuni conti bancari e di aver lasciato a volte “Isabel da sola a casa o in hotel”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

603 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continua ad arricchirsi di nuovi elementi la causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il quotidiano La Verità racconta retroscena saliti a galla dopo l'ok dei magistrati che avrebbero accettato di sentire Cristiano Iovino, personal trainer indicato da Totti come presunto amante dell'ex moglie. Ilary Blasi sarebbe pronta così a rispondere con una lista di donne con le quali l'ex marito l'avrebbe tradita: al centro di questa ‘guerra delle corna' ci sarebbe l'assegno di mantenimento, la cui cifra sarà decisa dopo aver scoperto verso chi tende "la colpa della separazione". La Verità racconta che i legali della showgirl si stanno muovendo con una "difesa assai puntuta": nel documento depositato al Tribunale Civile di Roma, si legge, sarebbe emersa la passione per il gioco d'azzardo dell'ex calciatore e conti bancari segreti.

Conto segreto a Singapore: "Spende al Casinò più soldi che per i figli"

Nella causa civile per stabilire l’entità dell’assegno di mantenimento, Ilary Blasi ha attaccato l'ex marito accusandolo di aver speso cifre ingenti in gioco d'azzardo. Gli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi nella memoria difensiva tirano in ballo i bonifici effettuati dall'ex calciatore dal 2020 al 2023 destinati al Casinò di Montecarlo: "Ha sperperato denari che avrebbe dovuto destinare alla famiglia". Tra i pagamenti effettuati, i difensori della Blasi ne avrebbero individuati nuovi che porterebbero il conto complessivo a quasi 3 milioni e mezzo. In più, la conduttrice televisiva avrebbe scoperto l'esistenza di nuovi conti aperti dall'ex marito, non depositati nella documentazione al giudice, tra cui uno Unicredit sul quale "emergono denari in entrata per per 1.382.619,10 euro di cui 854.000 imputabili a reddito lordo, nonché 740.860 spesi al gioco. Dallo stesso conto corrente, mai indicato prima, si sono poi "volatilizzati" verso banche statunitensi e di Singapore, 612.285 euro in data 21 giugno 2023" si legge nella memoria riportata da La Verità. Dunque per Simeone e Rossi, l’ex numero 10 giallorosso avrebbe "omesso il deposito di un conto corrente acceso presso Unicredit, di un conto corrente statunitense e, presumibilmente di un altro conto corrente in Singapore".

Le accuse per il trattamento riservato alle figlie Isabel e Chanel

La querelle non riguarderebbe solo questioni economiche. Nella memoria emergerebbe che Totti "non permetterebbe a Isabel, nonostante l'impegno preso, di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di sua competenza". Inoltre spesso l'avrebbe lasciata da sola in casa, o in hotel, per recarsi ad alcuni appuntamenti mondani. La Blasi lo avrebbe accusato anche di non averla avvisata sui spostamenti dei loro figli durante il viaggio a New York nel weekend dell'Immacolata. Nello stesso viaggio non avrebbe "portato con sé la figlia maggiore Chanel, senza neppure preoccuparsi della sua organizzazione per il fine settimana". La difesa della conduttrice crede che il Pupone l'avrebbe esclusa dopo la story dedicata alla madre nella quale fa il tifo per l'uscita di Unica.