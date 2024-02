Totti e Blasi: scontro sull’assegno per i figli. L’ex calciatore avrebbe speso tre milioni di euro a Monaco In Tribunale è arrivato un nuovo atto che dimostrerebbe come Francesco Totti abbia speso 3 milioni di euro al Principato di Monaco. Nel frattempo lo scontro con Blasi è per l’assegno di mantenimento ai figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nello scontro legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi si apre una nuova battaglia, quella per gli assegni sui figli e i 3 milioni di euro che l'ex capitano della Roma avrebbe bonificato verso il Principato di Monaco, forse per giocare d'azzardo.

Francesco Totti chiede uno sconto sugli assegni per i figli

Francesco Totti ha chiesto di spingere l'assegno di mantenimento verso il basso, precisamente del 50% in meno rispetto alla decisione preliminare del giudice. In una sentenza provvisoria del magistrato era stato stabilito che l'ex campione della Roma avrebbe dovuto versare 12 mila e 500 euro al mese oltre a 40 mila euro all'anno per le rette scolastiche delle due figlie. Sembra, però, che il Tribunale civile abbia acquisito documenti che dimostrano come Totti abbia speso 3 milioni di euro dal 2020 al 2023, cifra indirizzata al Principato di Monaco probabilmente per giocare d'azzardo. La questione è quindi questa: perché Totti chiede di abbassare la retta per i figli se ha così tanta disponibilità economica (documentata anche dalla carte in possesso del Tribunale)?

Totti-Blasi: battaglia economica e sul tradimento

La questione economica non è l'unica sul tavolo. I magistrati stanno lavorando per cercare di rispondere all'interrogativo su chi ha tradito per primo. La soluzione sarebbe quella di ascoltare i testimoni indicati da Blasi e Totti, quest'ultimo ha chiesto di tirare in ballo Cristiano Iovino, secondo alcuni rumors amante della showgirl. Blasi, invece, vorrebbe presentare una lista contro l'ex coniuge, giudicato colpevole di avere una relazione parallela durante il matrimonio con Noemi Bocchi. Nonostante le rivelazioni di Ilary nel documentario "Unica" e nel suo nuovo libro "Che stupida", sono ancora tanti i nodi da sciogliere in una querelle iniziata nel luglio 2022 e ancora in corso.