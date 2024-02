“Totti sta pensando di vendere la villa a Roma”, ci vivono ancora Ilary Blasi e i loro figli La villa a Roma che Francesco Totti e Ilary Blasi si contendono potrebbe essere messa in vendita. L’ex capitano della Roma starebbe pensando di risolvere così la diatriba con la ex moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

187 CONDIVISIONI condividi chiudi

Secondo Dagospia, Francesco Totti starebbe pensando di mettere in vendita la villa a Roma nella quale ha vissuto per oltre 20 anni insieme alla ex moglie Ilary Blasi e ai loro figli. “Gira voce che Francesco Totti abbia in mente di mettere il villone in vendita. Sarà vero o è solo uno dei tanti, fantasiosi, pettegolezzi sul suo conto?”, è l’indiscrezione pubblicata sul portale di Roberto D’Agostino, il primo ad avere dato l’annuncio della separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset all’epoca in cui ancora non si parlava di una crisi coniugale. La villa a Roma è di proprietà di Totti ma ci vive ancora Ilary insieme ai figli della coppia, come disposto dal tribunale che si sta occupando di dirimere i contrasti sorti tra i due ex coniugi in seguito alla separazione.

Che cosa ha deciso il tribunale a proposito della villa di Ilary e Totti

La villa all’Eur, mostrata anche all’interno dal documentario “Unica” attraverso il quale Blasi ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito della separazione, è una maxi residenza dotata di piscina, sua privata e numerose camere. È di proprietà di Totti ma il tribunale ha stabilito che Ilary potrà restare a viverci fino al 21esimo anno della figlia Isabel, che al momento ha 8 anni.

Il valore della villa di Ilary Blasi e Francesco Totti all’Eur

Il valore della villa nella quale Ilary e Totti hanno vissuto insieme ai loro figli per circa 20 anni non è noto ma si tratta di un immobile decisamente pregiato. Secondo alcune stime, mai confermate dagli interessati, il prezzo di vendita potrebbe aggirarsi intorno ai 18 milioni di euro. La villa è dotata di due piscine, una interna e una esterna, un campo di calcio, uno di tennis, un enorme giardino, un patio attrezzato con salotto e cucina, una spa e numerose camere da letto. È diventata oggetto di interesse per il pubblico quando, nel documentario Netflix di cui è protagonista, Blasi ha raccontato che esistono zone della casa che nemmeno lei conosce. Proprio in due di queste zone (una sala macchine e un soppalco), Totti avrebbe nascosto la collezione di borse e scarpe sottratta alla ex moglie. È Ilary a occuparsi delle spese di gestione della villa che ammonterebbero a circa 30 mila euro al mese tra utente e stipendi del personale di servizio.