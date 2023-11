Come ha fatto Ilary Blasi a ritrovare scarpe e borse “rubate” da Totti: la rivelazione in Unica Ricordate la storia dei Rolex rubati, alla quale Francesco Totti reagì prendendo tutte le borse e le scarpe di Ilary Blasi? In Unica la conduttrice ha svelato nei minimi dettagli tutta la vicenda: ecco come è andata.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chi non ha sentito parlare dei Rolex rubati dopo la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi? La conduttrice ha spiegato la sua versione dei fatti in Unica, il docu-film uscito oggi su Netflix, all'interno del quale ha anche fornito delle immagini che chiariscono ancora di più l'intera questione. Tutto è partito quando il calciatore accusò l'ormai ex moglie di aver preso gli orologi preziosi che aveva conservato nella cassetta di sicurezza della banca. Per "ripicca" le svuotò la cabina armadio, facendo scomparire tutte le sue borse e le sue scarpe (molte delle quali estremamente costose). La conduttrice, però, alla fine riuscì a ritrovarle da sola: ecco tutti gli step della vicenda che ha tenuto a lungo banco sui giornali di gossip.

Com'è andato davvero il furto di Rolex, scarpe e borse

In Unica Ilary Blasi ha spiegato che dopo essersi separata ufficialmente da Francesco Totti andò a prendere dalla cassetta di sicurezza i suoi orologi, quelli che si era comprata da sola e che aveva ricevuto in regalo da lui. Tutto il restò lo lasciò lì ma venne lo stesso accusata di aver "rubato" l'intera collezione. A questo punto il calciatore si vendicò prendendo "a tradimento" le sue borse e le sue scarpe, che fino ad allora erano state conservate in una scarpiera con porta blindata. Prima di partire per un viaggio in Croazia la conduttrice aveva chiuso bene tutto, portando con lei anche le chiavi di riserva. Al rientro non ritrovò più nulla, scoprendo che le porte blindate hanno dai 3 ai 5 doppioni delle chiavi. "Mi lasciò letteralmente scalza", così ha commentato Ilary Blasi.

Ilary Blasi in Unica

Il "tesoro" ritrovato in casa

Un mese dopo Ilary scoprì che la zona benessere nella sua enorme villa all'Eur era stata blindata. Insospettita, chiamò dei fabbri a farla sbloccare ma, una volta arrivati, riuscirono ad aprirla facilmente.

Leggi anche Le borse griffate di Ilary Blasi

Ilary all'apertura della porta blindata

Facendo un giro tra gli ambienti vuoti, vide un'altra porta sigillata, quella che dà in un locale tecnico. Una volta sbloccata, ritrovò in un angolo nascosto alcune delle sue scarpe.

Ilary Blasi si arrampica sul soppalco

A quel punto mancava ancora una parte importante della sua collezione. Il giorno dopo ebbe un'illuminazione: nascosto sul soffitto c'è un soppalco che riesce a reggere anche pesi importanti. Aperto personalmente arrampicandosi, ritrovò il suo "tesoro" e lo portò al sicuro da sua madre, così da mettere definitivamente un punto a quella storia.

Il "tesoro" ritrovato