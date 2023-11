La casa di Ilary Blasi: in Unica mostra l’enorme villa con giardino, piscina e solarium Unica, il docu-film di Ilary Blasi, è arrivato su Netflix e sembra essere destinato a guadagnare milioni di views. A farla da sfondo al racconto della conduttrice è la sua enorme villa romana: ecco le foto.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 24 novembre 2024, è arrivato su Netflix Unica, il docu-film in cui Ilary Blasi racconta la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice si è aperta a 360 gradi, parlando del momento in cui ha cominciato a vedere il marito diverso e facendo riferimento anche al suo incontro con un uomo "misterioso" che aveva fatto perdere totalmente la fiducia al marito. Sul finale parla poi dei gossip su Noemi Bocchi e delle "indagini" condotte per capire se si trattava della verità o solo di voci. A fare da sfondo a tutto il racconto non sono solo i luoghi iconici di Roma ma anche la casa di Ilary, quella in cui fino a poco più di un anno fa viveva con la famiglia al completo.

Ilary Blasi in Unica

Il giardino con la maxi piscina

Dove vive Ilary Blasi? Dopo il divorzio da Francesco Totti è rimasta con i figli nell'enorme villa all'Eur che ha sempre condiviso con il resto della famiglia. Fin dalle prime scene di Unica la casa viene inquadrata spesso, soprattutto gli esterni.

Il giardino della casa di Ilary

A farla da padrone è un enorme giardino verde con prati e alberi curatissimi, al quale si accede sia da un cancello pedonale che da uno più grande che porta al cancello delle auto.

La villa di Ilary Blasi in Unica

Da un lato c'è l'enorme piscina con tanto di ponte in legno, solarium e maxi ombrelloni, dall'altro c'è la zona relax con dei maxi divani neri da esterni, tappeti elastici lettini. Non mancano un campo da tennis, uno da calcetto e uno da padel. I tetti sono a spiovente e su un lato sono stati installati anche dei pannelli solari.

La casa di Ilary Blasi

Il maxi salotto con zona relax e sala pranzo

In Unica Ilary viene inquadrata anche all'interno dell'abitazione. Alcune scene sono state girate in cucina, un enorme ambiente con penisola ed elettrodomestici a vista, altre sono state realizzate nel salotto con pavimento a righe.

Il salotto

La stanza è arredata con una grande libreria che separa la zona pranzo da quella relax: da un lato il tavolo di vetro con sedie di pelle, dall'altro due diversi divani, uno in tessuto grigio, l'altro in pelle nera, il tutto arricchito dalla tv maxi, poltrone di camoscio giallo e maxi lampadari con abat jour.

I due maxi divani in salotto

Confrontando le immagini attuali con quelle risalenti a quando Totti viveva ancora lì, Ilary sembra non aver fatto modifiche all'immobile (fatta eccezione per la scultura luminosa a lui dedicata).

La cucina di Ilary Blasi