Dove vivono Francesco Totti e Ilary Blasi: la casa con giardino, piscina e campo da calcio a Roma Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo. Vivono a Roma in una lussuosa casa con tante stanze. Scopriamo com’è fatta la loro abitazione.

A cura di Clara Salzano

Dopo le voci sulla crisi di Ilary Balsi e Francesco Totti, la nota showgirl è pronta a lasciarsi alle spalle tutte le congetture sul suo matrimonio per condurre la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2022 in onda su Canale 5 da lunedì 21 marzo 2022. Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo e la curiosità del pubblico sulla loro vita è sempre elevata. La coppia vive a Roma, nel quartiere Eur, in una lussuosa casa con tantissime stanze. Scopriamo com'è fatta l'abitazione di Francesco Totti e Ilary Blasi e come si presentano gli interni della loro dimora romana.

Ilary Blasi e Francesco Totti insieme

Dove si trova la casa di Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi, nonostante siano una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo in Italia, non condividono molte informazioni sulla loro vita privata. Sui social sono poche le immagini della loro quotidianità per cui non si hanno tanti dettagli della loro abitazione.

Le opere d’arte luminose nella casa di Francesco Totti e Ilary Blasi

Sappiamo con certezza che la nota coppia vive a Roma, nel quartiere Eur, e che gode di una grande casa con tantissime stanze tanto che c'è spazio anche per una sala giochi con flipper e tavolo ping pong. Tra i contenuti condivisi da Francesco Totti e Ilary Blasi si vede spesso una villa moderna con giardino e piscina in cui la coppia vive.

Com'è fatta la villa di Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi vivono in un'enorme villa con piscina e giardino. Numerose stanze caratterizzano la casa che presenta interni moderni con pavimenti di marmo lucido e arredi di design.

Il giardino con piscina della villa di Totti e Ilary Blasi a Roma

Caratteristica principale della villa è l'ampio giardino esterno con piscina che presenta vari spazi distinti per funzione, dal salotto relax alla sala da pranzo all'aperto. La villa comprende inoltre, oltre la piscina esterna enorme, un campo da calcio e di calcetto, un campo di squash e paddle, piscina interna e una sala cinema incredibile.

La sala da pranzo nella casa di Francesco Totti e Ilary Blasi

Un tavolo in cristallo caratterizza la sala da pranzo della casa dove spicca l'ampio tappeto di cavallino e un grande dipinto dalle tinte vivaci sulla parete.

L'attico con 36 stanze nell'Eurosky Tower all'EUR

Secondo alcune fonti l'abitazione romana di Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe essere un attico dell'iconica Eurosky Tower, nel quartiere Eur. Si tratta di un grattacielo alto 120 metri realizzato dall'architetto Franco Purini che si sviluppa su 28 piani nel quartiere Torrino all'Eur.

La Torre Eurosky a Roma

Nell'attico dell'Eurosky Tower Totti e Ilary Blasi pare abbiamo vissuto qualche anno dal 2013 ma non sappiamo ancora se l'appartamento sia di proprietà della coppia che potrebbe usarla ad uso investimento. Di sicuro dalla Torre la vista panoramica sulla città di Roma è impareggiabile.

La sala giochi personale di Francesco Totti con flipper e tavolo da ping pong

Nella casa di Francesco Totti e Ilary Blasi ci sono molte stanze, pare addirittura siano trentasei le camere e tra queste c'è anche una sala giochi con biliardo, flipper, videogiochi e tanto altro. La stanza dei giochi pare occupi quasi un intero piano della casa della coppia che amano divertirti e non l'hanno mai nascosto.

Il flipper nella sala giochi della casa di Francesco Totti e Ilary Blasi

La stanza per la collezione di maglie da calcio di Totti

Nelle immagini e i video condivisi da Francesco Totti e Ilary Blasi in casa si notano spesso una serie di dettagli curiosi, al di là dei videogiochi, del tavolo da ping pong o delle opere d'arte luminose.

Francesco Totti nella sua casa con un originale lampadario sullo sfondo

Nella casa della coppia c'è una stanza le cui pareti sono dedicate alle passioni di Francesco Totti e al suo passato da calciatore di fama mondiale. L'ex capitano della Roma ha collezionato numerose maglie da calcio, spesso scambiate dopo le partite giocate, che oggi mostra in bacheche che ricoprono intere pareti e che evidentemente sono il suo orgoglio.

La collezione di maglie di Francesco Totti esposte a casa

La sala da pranzo di Ilary Balsi e Francesco Totti con sedie di design

Ilary Blasi e Francesco Totti condividono poche immagini della loro vita privata e della loro casa ma quando accade svelano sempre dei lati nascosti delle loro personalità. Sapevamo infatti che la coppia fosse amante di oggetti di lusso e prodotti esclusivi ma no che si intendessero di design.

l sala da pranzo di Francesco Totti e Ilary Blasi

Nella sala da pranzo della casa di Francesco Totti e Ilary Blasi sono presenti delle sedie che sono icone della storia del design. Si tratta delle famose poltroncine Louis Ghost di Kartell, disegnate da Philippe Starck, che arredano in modo elegante la sala da pranzo della casa di Ilary Blasi e Totti a Roma.

Il salone di Ilary Blasi con tavolo da biliardo

Nell'abitazione di Ilary Blasi e Francesco Totti lo spazio non è un problema. Non sorprende dunque che nel salone della casa si trovi anche un tavolo da biliardo che asseconda la passione per il gioco e il divertimento della coppia.

Ilary Blasi seduta su un divano moderno

Non si hanno immagini reali del panorama che si gode da casa di Ilary Blasi e Francesco Totti ma se dovesse trattarsi dell'attico della Torre Eurosky siamo certi che sarebbe magnifico. Il salone con arredi principeschi e tavolo da ping pong con una vista mozzafiato sulla Capitale sarebbe la stanza perfetta per un Re di Roma come Totti.