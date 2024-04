Cristina Marino e Luca Argentero alle Maldive: quanto costa una notte nel resort sul mare

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È tempo di vacanze per Cristina Marina e Luca Argentero: hanno approfittato di questo periodo di festività e di ponti per staccare la spina dalla normale quotidianità, concedendosi con i due figli un viaggio oltreoceano all'insegna della bellezza e del totale relax. Poco più di due giorni fa sono volati alle volta delle Maldive e ora, tra mare cristallino, immersioni e cene a lume di candela in spiaggia, stanno rendendo la loro primavera davvero magica, provocando l'invidia dei fan che li seguono sui social. Dove si trovano per la precisione? In un resort extra lusso su un'isola incontaminata dell'atollo di Raa: ecco quanto costa trascorrere una notte in questo paradiso terrestre.

Dove si trova il resort scelto da Luca Argentero e Cristina Marino

Al motto di "Welcome to Paradise" Cristina Marino ha documentato le prime ore trascorse alle Maldive, concentrandosi soprattutto sul mare cristallino e sulle spiagge da sogno che lasciano senza parole fin dal primo sguardo.

Cristina Marino alle Maldive

Insieme al marito Luca Argentero e ai figli Nina Speranza e Noè Roberto sta trascorrendo le giornate all'Emerald Maldives Resort & Spa- Deluxe All Inclusive, una struttura a 5 stelle costruita sull'isola di Fasmendhoo, nella parte meridionale dell'atollo di Raa.

Cristina Marino all'Emerald Maldives Resort & Spa

Si tratta di un atollo composto da 20 ettari di terra vergine e 100 ettari di bellissima laguna blu cristallina ed è perfetto per tutti coloro che vogliono trascorrere qualche giorno a contatto con la natura tropicale e un limpido oceano blu.

Emerald Maldives Resort & Spa

Il prezzo di una villa in spiaggia

Stando agli scatti condivisi sui social, la coppia sta soggiornando in una villa sulla spiaggia che dà direttamente sul mare: è dotata di ingresso privato, terrazza con vista, una spaziosa camera matrimoniale e un enorme bagno total white con vasca e doccia all'aperto.

La villa sulla spiaggia del resort

Quanto costa una notte in questo paradiso? Il prezzo per 3 persone è 2.758 euro ma, considerando il fatto che c'è anche il piccolo Noà, la coppia ha dovuto aggiungere un letto extra. Colazione continentale, tv satellitare, area giochi per bambini e possibilità di darsi alle immersioni e alle escursioni: il soggiorno alle Maldive di Luca Argentero e Cristina Marino sembra essere davvero un sogno.