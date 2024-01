Alessia Marcuzzi alle Maldive: comincia il 2024 nel resort vista oceano (da 8000 euro a notte) Alessia Marcuzzi è volata con la figlia Mia alle Maldive: stanno soggiornando in un resort di lusso a 5 stelle, un vero paradiso terrestre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Capodanno al mare o in montagna? I vip si sono suddivisi tra chi non ha resistito al fascino delle montagne innevate e delle piste da sci e chi invece ha preferito mettere in valigia il costume da bagno e volare alla volta di spiagge soleggiate. Fanno parte della prima categoria Michelle Hunziker e Ilary Blasi, che hanno optato per la Svizzera con i rispettivi compagni. Invece Alessia Marcuzzi per salutare il 2023 e accogliere in grande stile il 2024 è volata alle Maldive, meta gettonatissima tra le celebrity anche quest'anno. Come la conduttrice si stanno godendo le isole anche Federica Nargi con marito e figlie, nonché Noemi Bocchi e Francesco Totti.

Le vacanze di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha cominciato l'anno nuovo in costume: zebrato, per la precisione. E lo ha cominciato anche all'insegna delle polemiche: è finita nel ciclone a causa delle rivelazioni di Belén Rodriguez su una presunta relazione extraconiugale tra lei e Stefano De Martino nel 2020. All'epoca quest'ultimo era sposato con l'argentina, che aveva smentito il pettegolezzo, tornato prepotentemente alla ribalta oggi.

La conduttrice è fisicamente lontana da tutto questo clamore: si sta godendo le Maldive, un luogo che conosce bene e che ama molto, dove è già stata in passato per delle vacanze estive anticipate. Ma era volata sulle isole anche per aspettare il 2019 e in quell'occasione con lei c'era la figlia Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti. Proprio Mia è con lei anche stavolta.

Quanto costa il resort della vacanza di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha scelto un resort di lusso, che ha sistemazioni distribuite sia a Kura Huraa che a Landa Giraavaru. Il primo atollo è una riserva naturale della biosfera UNESCO, una delle isole più belle del mondo. Il secondo è stato valutato con ben cinque stelle da Forbes per il terzo anno consecutivo nel 2023. Le sistemazioni offrono la possibilità di godere di una vera e propria vacanza paradisiaca: camere, villette, bungalow e suite sono posizionate a ridosso delle acque cristalline, sulla spiaggia bianca, a contatto con la natura incontaminata.

C'è anche la possibilità di soggiornare in palafitte sull'oceano e in alcuni casi c'è una piscina privata. Tutto questo ha ovviamente dei costi piuttosto elevati. Quella che si vede nelle Instagram Stories della conduttrice sembra essere una delle Water Villa con vista mare, disponibili a Landaa Giraavaru. Ce ne sono diverse, tutte con vedute panoramiche dell'Oceano Indiano, spaziose terrazze, docce esterne, maxi letti e reti per sdraiarsi sull'acqua.

Qui una notte con colazione inclusa, in questo periodo dell'anno, costa dai 2000 euro in su: 2093 euro la Water villa con piscina e vista mare parziale (per tre persone), 3543 euro quella per 4 persone da 112 mq e 183 mq esterni e 8154 euro quella spaziosissima con due camere da letto e ben 182 mq interni con 200 mq di spazio all'esterno.

