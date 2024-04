video suggerito

Quanto costa una notte nel resort di lusso in Florida scelto da Harry e Meghan Dopo la partita di polo il duca e la duchessa di Sussex si sono concessi una notte nell’albergo a cinque stelle di Palm Beach. Cosa offre il Four Seasons e qual è il prezzo di una stanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Meghan Markle e il principe Harry

Dopo la giornata sul campo da Polo a Palm Beach, il principe Harry e Meghan Markle si sono concessi una notte di lusso al Four Seasons Hotel, dove una suite può costare quasi 8mila euro a notte. Il duca e la duchessa di Sussex hanno preso parte al Royal Salute Polo Challenge, il torneo organizzato dalla fondazione del figlio di re Carlo, dove l'ex attrice ha sfoggiato un look avorio corredato da 35mila euro di gioielli.

L'ingresso del Four Seasons

È la prima volta che la coppia appare in pubblico dopo che Kate Middleton ha reso note le sue condizioni di salute, a cui i Sussex hanno risposto manifestando la propria vicinanza. I due sono stati visti mentre passeggiavano nell'area della piscina dell'hotel di lusso dove hanno alloggiato, lei indossava un paio di pantaloni capri bianchi, un top nero e una borsa di paglia firmata Cesta Collective.

Una piscina del Four Seasons di Palm Beach

Cosa offre il resort di lusso scelto dai duchi di Sussex

La coppia si è rilassata nel prestigioso resort a cinque stelle della Florida che vanta cinque piscine pittoresche e una grande spiaggia privata. Gli ospiti possono scegliere tra due ristoranti dove cenare e rilassarsi nel bar Florie che offre cocktail e aperitivi con prodotti del luogo che variano a secondo della stagione. Tra le esperienze proposte anche la possibilità godersi una partita a tennis, visitare il Parco Nazione delle Everglades con un airboat privato, attività di snorkeling e kayak oppure rilassarsi nella spa dell'albergo o praticando yoga sulla spiaggia.

La suite Sea Breeze del Four Seasons

Quanto costa una notte al Four Seasons

La suite più prestigiosa dell'albergo è la Sea Breeze, che si trova al piano terra di fronte all'oceano e gode di una piacevole brezza marina. Il costo delle camere varia a seconda della tipologia, con una base di circa mille euro a notte per due persone in una stanza con vista sul giardino interno, a 1400 per una con la finestra sul mare. Tra le suite la meno costosa ha un prezzo di 1800 euro, mentre quella sull'oceano costa 4600 euro. Sul sito internet non è reso noto quanto vaga una notte nella suite più elegante.