Harry e Meghan: "Auguriamo a Kate e alla famiglia salute e guarigione, che possano farlo in pace" La reazione ufficiale di Harry e Meghan alla notizia diffusa da Kate Middleton, malata di cancro: "Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, sperando che possano farlo privatamente e in pace".

È arrivata la reazione di Harry e Meghan, che hanno espresso il loro profondo sostegno alla principessa Kate dopo l'annuncio della sua diagnosi di cancro. Lo hanno reso noto tramite una nota del loro portavoce: "Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, sperando che possano farlo privatamente e in pace".

Il Duca e la Duchessa del Sussex, come noto, non erano stati messi al corrente circa le condizioni di salute della principessa del Galles. Curiosamente, Harry e Meghan Markle erano stati avvistati pubblicamente proprio poche ore prima che la principessa rivelasse di avere il cancro. Harry e Meghan hanno presenziato a un evento a San Francisco, presso il SoFi Stadium per una collezione di storia dell'arte afroamericana. Poche ore dopo, l'annuncio di Kate Middleton.