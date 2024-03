Kate Middleton è malata di cancro, ha iniziato la chemioterapia: l’annuncio in un videomessaggio Kate Middleton è malata di cancro e ha iniziato la chemioterapia. Lo ha annunciato la stessa principessa con un videomessaggio dopo giorni di voci che si rincorrevano sul suo stato di salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Kate Middleton è malata di cancro e ha iniziato la chemioterapia. Lo ha annunciato la stessa principessa con un videomessaggio dopo giorni di voci che si rincorrevano sul suo stato di salute. La principessa di Galles e consorte dell'erede al trono britannico William, ha rivolto un messaggio in video al Paese nel quale ha rivelato di essere in cura per un cancro. “Ho un cancro, ho iniziato la chemioterapia” ha spiegato Kate nel filmato in cui la si vede seduta su una panchina in un parco. La principessa di Galles era stata sottoposta oltre due mesi fa a un misterioso intervento chirurgico all'addome la cui natura non era stata mai chiarita. Una sua foto recente modificata e ritoccata aveva poi alimentato insistenti voci sul suo stato di salute precario.

Ora l'annuncio video in cui Kate ammette di essere malata di cancro e afferma che sta combattendo la malattia e si sta sottoponendo a "chemioterapia preventiva". La principessa però ha tenuto a rassicurare la nazione che sta bene. Il videomessaggio sarebbe stato girato nel parco della residenza reale di Windsor mercoledì. Nel video Kate Middleton ha spiegato che la diagnosi di cancro è stata un "enorme shock" e che lei e William "hanno fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la situazione in privato per il bene dei nostri figli".

"Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro; Sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire" ha proseguito Kate nel messaggio, aggiungendo: "Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come l’amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrati da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi".

Kate non ha precisato di che tipo di cancro si tratti e anche dal Palazzo Reale britannico hanno precisato che non saranno rilasciati altri dettagli sulla natura della malattia della principessa del Gallese, come il tipo di cancro o a quale stadio sia la malattia. La CasaReale ha assicurato che Re Carlo, anche lui attualmente in cura per il cancro, è stato già informato della notizia.

