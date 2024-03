Kate Middleton, fissato a giugno il primo impegno dopo l’intervento: parteciperà al compleanno del Re Kate Middletton sarà presente alle celebrazioni del compleanno di Re Carlo III l’8 giugno. Sarà quella probabilmente la prima apparizione in pubblico della moglie di William per un evento incarico ufficiale dopo l’intervento chirurgico a gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Inizialmente si era parlato di riposo e lavoro da remoto fino a Pasqua, ma non è escluso che i tempi di recupero per Kate Middleton possano allungarsi ancora. Prima di giugno, la moglie dell’erede al trono britannico William probabilmente non prenderà parte ad alcun impegno pubblico. Il primo è fissato appunto per l’8 giugno, per il compleanno di Re Carlo.

La futura regina è assente dai riflettori già da due mesi – delle scorse ore però una foto “rubata” di Kate in macchina insieme alla mamma – dopo il delicato, quanto misterioso, intervento chirurgico all'addome a cui è stata sottoposta a metà gennaio. Dopo l’intervento Kate è stata dimessa il 29 gennaio, dopo aver trascorso quasi due settimane alla London Clinic di Marylebone, e attualmente si trova nella sua casa di Windsor.

Finora il palazzo di Londra si è limitato a far sapere che la principessa sarebbe rimasta fuori gioco fino al periodo di Pasqua, adesso si viene a sapere che prima di giugno potremmo non rivederla in impegni ufficiali.

Notizia che arriva dall'annuncio del ministero della Difesa del governo di Rishi Sunak secondo cui, appunto, Kate Middleton viene indicata come presente alla parata militare del prossimo giugno (Trooping the Colour) in occasione delle celebrazioni ufficiali del compleanno del sovrano (che non coincidono con il compleanno anagrafico, che nel caso di Carlo cade il 14 novembre). Si prevede che per giugno Kate sia in piena forma, in grado di passare in rassegna personalmente le truppe nella sua uniforme di colonnello, come precisa il dicastero in una nota.

C’è anche da sottolineare, comunque, che l’annuncio di oggi non permette di escludere in realtà che la moglie dell’erede al trono britannico possa svolgere altri impegni pubblici anche prima di quella data, impegno che però – almeno per il momento – non sono stati fissati.