La principessa Kate dimessa dalla clinica dopo l'intervento all'addome: "Buoni progressi" Kate Middleton, la principessa del Galles, è stata dimessa dalla London Clinic, dove due settimane fa ha subito un'operazione all'addome. La consorte dell'erede al trono britannico è tornata a casa.

La principessa del Galles, Kate Middleton, moglie dell'erede al trono britannico William, ha lasciato oggi l’ospedale dove era ricoverata da oltre dieci giorni dopo il delicato intervento all’addome del 17 gennaio scorso. Kate è stata dimessa dalla London Clinic, dove è ricoverato da tre giorni anche re Carlo III, sottoposto nel fine settimana a un'operazione di routine alla prostata, ma ora dovrà trascorrere circa tre mesi di convalescenza a riposo. Lo ha reso noto Kensington Palace.

Un portavoce ha aggiunto che la principessa sta facendo "buoni progressi". La principessa torna al castello di Windsor, nella residenza in cui la famiglia si è trasferita dopo aver lasciato Londra. A casa la aspettano il marito William e i tre figli, George, Charlotte e Louis.

Kate ha lasciato la clinica in tutta discrezione, senza mostrarsi in pubblico né far trapelare alcuna foto.

Nella nota di Kensington Palace si sottolinea che "il principe e la principessa desiderano dare un enorme ringraziamento a tutto il team della London Clinic, in particolare al personale infermieristico dedicato, per le cure che hanno fornito"; e si ringrazia "per gli auguri ricevuti da tutto il mondo".

Non è previsto che Kate riprenda i suoi compiti istituzionali fino a dopo Pasqua.

Non conosciamo che problema ha avuto Kate Middleton: la principessa del Galles e il suo entourage sono stati molto abili a mantenere il riserbo, tanto che nessuno ancora sa di cosa si sia trattato. Kensington Palace, nella sua nota ufficiale, non ha infatti precisato la problematica fisica che ha portato all’operazione per cui finora la stampa britannica ha potuto avanzare solo alcune ipotesi – dall'ernia all'isterectomia – scartato comunque l’ipotesi di un tumore.

Ma i dettagli sull'operazione, come ha rivelato a Us Weekly una fonte vicina a Palazzo, "potrebbero presto venire alla luce”: "La principessa a tempo debito potrebbe fornire maggiori informazioni”.