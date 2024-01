Kate Middleton ancora ricoverata in ospedale: la principessa lavorerà da remoto almeno fino a Pasqua Kate Middleton continua il suo ricovero alla London Clinic dopo l’operazione all’addome. Le dimissioni dovrebbero arrivare la prossima settimana. Intanto, secondo la stampa locale, la principessa del Galles tornerà ai propri impegni da remoto almeno fino a Pasqua. Harry e Meghan avrebbero inviato i loro auguri di pronta guarigione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Mentre il Regno Unito è sotto choc per la notizia del tumore diagnosticato a Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, e attende news sull'intervento alla prostata di Re Carlo III, continua il ricovero alla London Clinic di Kate Middleton, operata la scorsa settimana all'addome, anche se resta top secret il motivo dell'intervento.

Ciò che è certo, oltre al fatto che pare non si sia trattato di tumore, è che la 42enne principessa del Galles, che nei giorni scorsi ha ricevuto anche la visita del marito William, resterà almeno dieci giorni e massimo due settimane in ospedale per riprendersi, senza tuttavia abbandonare del tutto i suoi impegni da working royal.

Il principe William e la principessa Kate

Stando a quanto emerge dalla stampa locale, le condizioni di salute della principessa – definite dalla BBC "serie" – sono "buone". Kate sta bene e rispettando l'annuncio dovrebbe essere dimessa la prossima settimana. E intanto, continuerà a lavorare da remoto, anche prima di Pasqua da Adelaide Cottage a Windsor, nel Berkshire, dove si potrà riprendere appieno dall'intervento una volta che lascerà l'ospedale. Secondo i medici, ci vorranno tra i due e tre mesi per rimettersi in sesto.

Gli impegni pubblici di Kate sono infatti stati sospesi proprio fino a Pasqua, ma la Middleton potrebbe adempiere ai suoi doveri già "dal letto", poiché, come azzarda il Daily Mail, il suo senso del dovere rimane "incrollabile", nonostante l'operazione. Come riporta il The Times, Kensington Palace ha contattato i 30 enti di beneficenza che segue Kate per rinviare e riprogrammare gli impegni, mentre la sua assistente privata Natalie Burrow si è fatta avanti, insieme al segretario privato di William, Jean-Christophe Gray, per contribuire a garantire che il lavoro di entrambi continui.

Principe Harry al funerale del Principe Filippo nel 2021 (Getty Images)

Di sicuro, subito dopo le dimissioni dall'ospedale, Kate intende dedicare del tempo ai tre figli George, Charlotte e Louis, e al marito prima di tornare ai suoi doveri da principessa. Intanto, sempre secondo i tabloid, sarebbe arrivato un ramoscello d'ulivo direttamente dalla California a Kensington Palace: Harry e Meghan, duchi del Sussex, avrebbero infatti inviato i loro auguri di pronta guarigione al re e alla cognata Kate, verso la quale non erano mai stati teneri.