La duchessa Sarah Ferguson ha un cancro alla pelle, qualche mese fa la rimozione di un tumore al seno Sarah Fergusonm, duchessa di York, ha un cancro alla pelle. La diagnosi di melanoma è arrivata a pochi mesi di distanza dalla rimozione di un tumore al seno. “In ogni caso resta di buon umore”, ha fatto sapere il suo portavoce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Sarah Ferguson ha un cancro alla pelle. La diagnosi, per la duchessa di York e moglie del principe Andrea, è arrivata a pochi mesi di distanza dalla rimozione di un tumore al seno. A questo si aggiunge il complicato periodo che la famiglia reale sta attraversando, con Kate Middleton ricoverata e Carlo III che sarà operato alla prostata.

La diagnosi di melanoma

La duchessa di York ha ricevuto la diagnosi dopo alcuni accertamenti su dei nei, che le erano stati rimossi prima di un intervento di ricostruzione del seno, arrivato dopo la mastectomia fatta per un tumore al seno. Uno di quei nei si è rivelato un melanoma, vale a dire una "forma aggressiva di tumore alla pelle". Stando alle parole del suo portavoce, Sarah Ferguson "si sottoporrà a nuovi test per assicurarsi che questa patologia sia stata identificata ai primi stadi” ed evitare quindi che si diffonda in altre parti del corpo. "In ogni caso, resta di buon umore", ha concluso il portavoce.

A luglio l'operazione per la rimozione di un tumore al seno

Una brutta notizia, quella della diagnosi di melanoma, che per Ferguson arriva a qualche mese di distanza da un altro problema di salute. La scorsa estate, infatti, la duchessa di York aveva scoperto di avere un cancro al seno durante una mammografia di routine ed era subito operata all'ospedale King Edward VII, clinica privata di Londra. L'intervento si era rivelato più complicato del previsto, con una durata complessiva di otto ore e un ricovero in terapia intensiva. "È molto grata a coloro che l'hanno salvata e si sente molto fortunata ad essere viva", aveva fatto sapere alla stampa una fonte vicina alla duchessa. Dopo quattro giorni, era poi tornata a casa a Windsor per trascorrere la convalescenza. Ad attenderla le figlie Eugenia e Beatrice, pronte a prendersi cura della mamma.