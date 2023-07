Sarah Ferguson operata per un tumore al seno: “Intervento più lungo e complicato del previsto” Sarah Ferguson è stata operata dopo aver scoperto un cancro al seno. L’intervento della duchessa di York, che ora si trova a casa, pare sia stato più “lungo e complicato” del previsto.

A cura di Ilaria Costabile

Sarah Ferguson è stata operata la scorsa settimana, dopo aver scoperto un tumore al seno, a seguito di una mammografia di controllo. Stando a quanto rivelato da alcune fonti vicine alla Duchessa di York, pare che l'intervento non sia stato semplicissimo e che la famiglia Reale si sia immediatamente stretta attorno alla ex moglie del Principe Andrea in questo momento particolarmente difficile.

L'intervento al seno è stato difficile

La duchessa, dopo quattro giorni di osservazione in ospedale, in terapia intensiva, a seguito dell'intervento durato otto ore, è stata dimessa per tornare a casa, dove ad attenderla c'erano le sue figlie, Eugenia e Beatrice, pronte, soprattutto la prima, ad accudirla e soddisfare ogni suo bisogno. Un lasso di tempo necessario, prima del rientro nella sua residenza, per poter decretare la riuscita dell'intervento, svoltosi nella clinica King Edward VII di Londra, a cui spesso la famiglia reale è solita affidarsi. Una fonte vicina a Sarah Ferguson ha dichiarato alla stampa:

La maggior parte delle persone di solito associa il cancro al seno a un nodulo, ma non è sempre così. L'intervento è stato molto lungo ed è stato più complicato del previsto. Oggi quello che vuole dire è che è molto grata a coloro che l'hanno salvata e si sente molto fortunata ad essere viva. In particolare, la duchessa vuole ringraziare i due incredibili chirurghi Christina Choy e Stuart James che hanno eseguito l'operazione e tutto il team medico che ha lavorato instancabilmente per aiutarla.

La vicinanza della famiglia reale

Una volta saputa la notizia, la famiglia reale ha subito manifestato la propria vicinanza alla duchessa di York, mostrando una sincera preoccupazione che evidenzia come i rapporti si siano ormai sanati, dopo il periodo burrascoso del divorzio dal Principe Andrea. Secondo i tabloid inglesi, inoltre, pare che il Re Carlo abbia scritto un biglietto di suo pugno, da consegnare alla ex cognata, per augurarle una pronta guarigione.