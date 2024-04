Deborah De Luca operata per rimuovere un tumore: “Asportato insieme all’organo che lo conteneva”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

La deejay Deborah De Luca annuncia in un post pubblicato su Facebook di essere stata operata per l’asportazione di un tumore. La campana, nota anche oltre i confini italiani, ha raccontato quanto vissuto durante l’ultimo periodo per invitare quanti la seguono a fare prevenzione per poter intervenire tempestivamente nei casi di questo tipo.

Il racconto di Deborah De Luca

Mostrando le bende applicate sull’addome dopo l’intervento, Deborah ha raccontato cos’è accaduto ai suoi followers. “Non mi hanno ucciso i miei ex, non poteva farlo di certo un tumore!”, ha scritto in un post, per poi aggiungere: “(Sto scherzando eh, nessun ex si senta chiamato in causa). È stato tolto tutto assieme all’organo che lo conteneva, e senza quell’organo si puo vivere tranquillamente. Sono molto fortunata. Ripeto, fatevi controllare”.

Deborah De Luca: “Non mi sono fermata a chiedermi perché sia accaduto a me”

La donna, deejay campana nota in tutto il mondo, in risposta ai follower che le avevano chiesto maggiori informazioni rispetto all’accaduto, ha raccontato di avere vissuto questa parentesi della sua vita con la determinazione che la caratterizza: “Fermatevi e fatevi un controllo, può salvarvi la vita da qualcosa che non sapevate di avere. Nella vita davanti ai problemi non ho mai detto ‘perché proprio a me’, veramente mai. Mi sono sempre ritenuta fortunata ad avere i mezzi per poterli superare. Anche oggi”. La donna non è entrata nei dettagli, ha preferito non rivelare con precisione quale fosse l’esatta posizione del tumore rimosso. Si è limitata a condividere la sua esperienza per invitare quanti la seguono a sottoporsi a tutti i controlli necessari per fare prevenzione. Un invito recentemente condiviso anche da Flavio Briatore che ha raccontato di avere scoperto un tumore benigno al cuore grazie alla prevenzione.