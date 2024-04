video suggerito

Deborah De Luca: “Ho scoperto il tumore per caso, sono stata fortunata. Prevenite, il tempo è tutto” In un lungo post sui social, la nota deejay Deborah De Luca è tornata a parlare della diagnosi tumore, che le è stato recentemente asportato: “L’ho scoperto per caso, non avevo nessun sintomo. Sono stata fortunata, controllatevi sempre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

239 CONDIVISIONI condividi chiudi

Deborah De Luca è tornata a parlare sui social del tumore che le è stato diagnostica qualche settimana fa. Dopo un primo post in cui spiegava di essersi operata per rimuoverlo, la nota dj ha voluto raccontare più nel dettaglio la sua storia "nella speranza che possa servire anche a una sola persone". Oggi sta bene ed è già tornata a dedicarsi alla sua musica.

Il racconto di Deborah De Luca

"Vi racconto la mia storia nella speranza che possa servire anche ad una sola persona", inizia così il lungo post che Deborah De Luca ha pubblicato sui suoi social, invitando tutti coloro che la seguono alla prevenzione. La nota deejay ha ricevuto la diagnosi di tumore circa due settimane fa, dopo essersi sottoposta ad alcuni controlli preventivi, nonostante non avesse alcun sintomo. Poco dopo è stata operata d'urgenza, rimuovendo l'organo colpito, riguardo al quale non è entrata nel dettaglio:

2 settimane fa dopo una biopsia mi è stato diagnosticato un tumore. Scoperto per caso, tramite l’esperienza di una amica, non avevo nessun sintomo, stavo benissimo (in apparenza). Sono stata operata “d’urgenza” 6/7 giorni dopo la diagnosi perché non c’era tempo, nel giro di 1 mese o 2 massimo il tumore sarebbe uscito dall’organo che lo conteneva, portando conseguenze che non voglio nemmeno scrivere ma che potete immaginare.

De Luca si ritiene "molto fortunata" sia per aver scoperto in tempo la malattia sia perché ha potuto operarsi privatamente. Per questo motivo, ha voluto ribadire ancora una volta l'importanza della prevenzione, che può davvero salvare la vita:

A voi dico, controllatevi, prevenite. Non serve avere sintomi o sentirsi strani… io stavo benissimo. Fatelo un controllo, e convincete i vostri amici/familiari a fare lo stesso. Una visita preventiva vi eviterà quello che ho vissuto io. Il tempo in questi casi è tutto. Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, per stare con chi ci vuole bene, e per curarci.

"Ora sto bene, non riesco a stare ferma"

Deborah De Luca fa sapere ora di stare bene e di aver già ricominciato a lavorare, tornando così alla sua musica: "Mi è stato tolto l’organo che conteneva il tumore, ora sto bene. Sono già partita per suonare in Arabia Saudita e anche tornata, non riesco a stare ferma". Infine ha concluso: "Ora sto bene! Sono stata molto fortunata, molto! Prendetevi cura di voi stessi".