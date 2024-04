video suggerito

Carolina Marconi: "Quando ho scoperto il tumore ho avuto paura di morire, ma sono stata una miracolata" Carolina Marconi racconta la sua storia nel programma di Monica Setta, Storie di donne al bivio, dove ripercorre il momento in cui ha scoperto di avere un cancro al seno. Una visita di controllo che, poi, si è rivelata salvifica.

A cura di Ilaria Costabile

Carolina Marconi è stata ospite di Storie di Donne al bivio, il programma di Monica Setta del sabato pomeriggio, che lascia spazio al racconto di protagoniste dello spettacolo che decidono di mettersi a nudo ripercorrendo anche i periodi più dolorosi della loro vita. Ed è quello che ha fatto l'ex concorrente del Grande Fratello, che ha affrontato un tumore al seno, scoperto per caso: "Sono stata una miracolata" racconta alla conduttrice.

La reazione di Carolina Marconi alla scoperta del tumore

Come già rivelato in altre trasmissioni tv, Carolina Marconi ha scoperto di avere un tumore mentre era intenta a sbrigare tutte le visite necessarie per provare ad avere un bambino con il suo compagno Alessandro Tulli. Era il 2021 e quella che doveva essere una visita di controllo, si è trasformata in qualcosa di decisamente più difficile da elaborare:

Noi siamo andati in questa clinica, mancavano gli ultimi esami come la mammografia. Le analisi andavano bene, poi alla fine c’è stata la sorpresa. Il mondo ti crolla addosso perché è difficile quando ti senti dire: ‘Carolina hai un tumore’. Ma come, io dovevo fare un figlio… ora questo tumore? Me la ricordo anche questa sensazione, quando ti senti persa, vuota e allo stesso tempo ti passano tantissime cose in quel momento.

La modella ricorda la sensazione provata a quella diagnosi: "Avevo veramente paura di morire, ho pensato: ‘Ma come finisce così la mia vita? La mia storia? Non può finire così".

La visita che le ha salvato la vita

La scoperta della malattia è avvenuta per caso, ma se non avesse fatto quella visita, probabilmente non sarebbe riuscita a superare, come poi è successo, tutto il percorso di cura e guarigione che poi ha dovuto affrontare:

La malattia era al terzo stadio, un tumore piccolissimo ma molto aggressivo. Sono stata una miracolata, perché mi ricordo che quel giorno dovevo fare delle punturine alla pancia per congelare degli ovuli. Se io fossi andata a casa quella sera…meno male, sono stata miracolata. Non avrei avuto scampo, da lì se io avessi fatto questa cosa in tre mesi…

Quasi non riesce a concludere la frase, che chiude Monica Setta al suo posto dicendo: "Saresti morta". Carolina, quindi, continua il suo racconto dicendo come una sua piccola preoccupazione, le abbia poi salvato la vita: "Avevo fatto la risonanza perché mi avevano detto che nel seno sinistro la protesi era rotta, ma non si vedeva bene con l’ecografia e quindi ho deciso di fare un ulteriore accertamento più profondo e da lì ho scoperto col contrasto che avevo nell’altro seno un tumorino piccolo piccolo che non si vedeva".