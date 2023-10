Carolina Marconi e le cause del tumore: “Hanno influito le protesi al seno” La ex gieffina, nel corso di un’intervista al settimanale “Gente”, ha rivelato di aver avuto delle protesi al seno in passato e ha suggerito che potrebbero aver avuto un impatto sulla sua malattia.

Carolina Marconi, l'ex gieffina, ha condiviso le sue parole in una toccante intervista rilasciata al settimanale "Gente". Ovviamente, l'argomento non poteva che essere relativo alla sua battaglia contro il tumore al seno. Nel corso dell'intervista, ha rivelato di aver avuto delle protesi al seno in passato e ha suggerito che potrebbero aver avuto un impatto sulla sua malattia. Ecco perché ha invitato le donne a essere più attente alla loro salute e a non accontentarsi del primo parere medico.

Le parole di Carolina Marconi

Carolina Marconi ha voluto sottolineare con forza l'importanza della prevenzione per curarsi e salvarsi la vita. Ovviamente, l'esperienza personale l'ha portata a non aver mai effettuato controlli regolari sia a causa della paura, sia a causa di quanto accaduto durante la pandemia di Covid-19. È stata proprio questa decisione ad aver avuto conseguenze gravi, ritardando la diagnosi del tumore.

Prima di ammalarmi avevo delle protesi al seno e forse hanno influito anche quelle, cercherò di capire meglio. In ogni caso il mio tumore, che era molto aggressivo ma anche molto piccolo, non si è visto bene subito da mammografia ed eco. C'è voluta una risonanza perché venisse diagnosticato. Per questo dico: ‘Ragazze, se avete delle protesi al seno, siate ancora più attente. E se c’è qualcosa, non accontentatevi del primo parere. Quando mi hanno trovato un tumore al seno non avevo fatto una prevenzione corretta: c'era il Covid, avrei potuto fare i controlli regolari con mascherina e tutte le precauzioni necessarie, ma ho avuto paura e ho ritardato la mammografia. L'ho fatta a due anni e mezzo dalla precedente: ho scoperto dopo che se l’avessi fatta solo un anno e mezzo prima mi sarei salvata da tumore, chemioterapia, asportazione di 13 linfonodi e mastectomia totale.

Il sostegno di Alessandro Tulli, il suo compagno

Non sono mancate parole d'elogio da parte di Carolina Marconi per il suo compagno, Alessandro Tulli. L'ex calciatore di Roma, Vicenza, Livorno, Salernitana, Triestina, Lecce e Piacenza è stato fondamentale per darle forza. "Con lui ci guardiamo in faccia senza bisogno di parlare, siamo fiduciosi entrambi", ha spiegato, "ma a volte la paura ti assale e ti toglie il respiro. Non servono le parole, ci sono momenti in cui è meglio non dire niente. Mi dispiace che anche lui subisca tutto questo, so quanto desideri una famiglia. Il nostro desiderio è avere un bambino, abbiamo anche pensato all'adozione, se finalmente si sbloccherà il tema del diritto all'oblio oncologico".