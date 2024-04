Paola Perego racconta come ha scoperto il tumore: “Sono stata una donna fortunata”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Con Citofonare Rai2, Paola Perego ha trovato la sua dimensione, è un programma che insieme alla conduzione con Simona Ventura le calza a pennello, ma di recente per qualche tempo si è dovuta fermare, dopo aver scoperto un tumore al rene, fortunatamente ancora agli esordi. La conduttrice racconta in un'intervista come sia stato provvidenziale scoprire la patologia in tempo da poter intervenire tempestivamente, cosa che in certi casi diventa salvifica.

Paola Perego e la scoperta del tumore

Intervistata dal magazine OK Salute, Paola Perego ha raccontato come ha scoperto di avere una neoplasia, dichiarazione che ha dovuto fare per giustificare la sua assenza in tv per qualche tempo, a causa dell'intervento a cui si è dovuta sottoporre, ovvero una nefrectomia parziale: "Sono stata una donna fortunata perché ho la possibilità di fare controlli privatamente e con una semplice ecografia addominale ho potuto scoprire di avere un tumore al rene all'inizio della sua evoluzione". Il noto volto tv ha quindi continuato il suo racconto, sottolineando l'ineguaglianza nel sistema sanitario:

Quindi mi sono sono sottoposta tempestivamente al trattamento giusto, che nel mio caso è stato un intervento chirurgico. Purtroppo per molte persone non è così. È qualcosa di profondamente ingiusto, anzi direi inaccettabile in un Paese come il nostro. Inutile organizzare campagne per la diagnosi precoce delle malattie se poi occorrono mesi se non anni per avere un appuntamento. Troppe persone che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale si scontrano con liste d'attesa infinite che possono trasformare una situazione affrontabile in un problema gigantesco.

Lo shock dopo la scoperta del cancro

La conduttrice aveva comunicato l'intervento con una storia pubblicata su Instagram e in pochissimo tempo aveva ricevuto messaggi di affetto e sostegno da fan e colleghi. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Perego aveva dichiarato di non aver preso subito coscienza di quello che aveva appena vissuto: "Non l'ho realizzato subito, ma dopo l'intervento. Adesso sto ancora elaborando il fatto di aver avuto il cancro. Pensi sempre che possa accadere solo agli altri, è abbastanza shockante. I miei figli erano spaventati".