Paola Perego assente a Citofonare Rai2 dopo l'intervento per una neoplasia: conduce Simona Ventura Paola Perego non condurrà la puntata di Citofonare Rai2 in onda domenica 28 gennaio. Al timone del programma solo Simona Ventura.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, Paola Perego ha annunciato di essersi sottoposta a una nefrectomia parziale dopo che le è stata diagnosticata una neoplasia. La conduttrice, comprensibilmente, non sarà presente nella puntata di Citofonare Rai2 in onda domenica 28 gennaio. Simona Ventura sarà da sola al timone del programma in onda alle ore 12.

Citofonare Rai2, Paola Perego assente

Paola Perego dovrà fermarsi per concedersi il giusto riposo, in modo che possa riprendersi dopo la nefrectomia parziale alla quale si è sottoposta. Simona Ventura condurrà la puntata di Citofonare Rai2, prevista per domenica 28 gennaio, in solitaria. Nella puntata non mancheranno gli ospiti. Come spiega DavideMaggio.it, ci sarà un'ampia finestra sul Festival di Sanremo 2024. A conversare con la conduttrice, sull'attesissima kermesse canora saranno Valerio Scanu, che nel 2010 vinse il Festival con la canzone Per tutte le volte che…, Mauro Coruzzi e Rossella Erra.

Paola Perego è stata operata a causa di una neoplasia

Lunedì 22 gennaio, con un post pubblicato su Instagram, Paola Perego ha comunicato di essersi sottoposta a un delicato intervento: “Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita”. La conduttrice è stata travolta dall'affetto dei colleghi e del pubblico che abitualmente la segue in tv. Paola Perego di certo tornerà presto al timone del programma Citofonare Rai2 al fianco di Simona Ventura. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it si disse orgogliosa di questo progetto:

A Serena Costantini, che è il nostro capo-progetto, e a me è stato chiesto di pensare a un progetto per la domenica mattina di Rai2 e all’inizio ci credevamo solo noi. Abbiamo quindi pensato a una conduzione a due donne, Simona è stata così pazza da accettare e devo dire che ci stiamo togliendo grandissime soddisfazioni. Il programma ha creato grande fidelizzazione. Arrivare al 6% su Rai2 di domenica mattina, in alcuni punti superare questa quota, è una cosa straordinaria. Sono molto fiera perché è un progetto che nasce con me e sono molto felice.