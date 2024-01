Paola Perego telefona in diretta a Citofonare Rai2, Simona Ventura: “Cerca di recuperare, ci manchi” Paola Perego è intervenuta telefonicamente in apertura della puntata di Citofonare Rai2 in onda domenica 28 gennaio. La conduttrice è assente in studio dopo avere subito un delicato intervento a causa di una neoplasia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola Perego è assente nella puntata di Citofonare Rai2 in onda domenica 28 gennaio, dopo essersi sottoposta a un delicato intervento per via di una neoplasia. Alla conduzione, dunque, solo Simona Ventura. La conduttrice ha aperto la puntata intonando la canzone Per tutte le volte che… con Valerio Scanu e poi ha ricevuto una telefonata dalla collega.

Paola Perego telefona in diretta a Citofonare Rai2

Il pubblico ha accolto la telefonata con un'ovazione. Paola Perego, poi, ha preso la parola: "Eccomi. Come sto? Meglio, in fase di ripresa. Conto di esserci la prossima domenica, se tutto va bene". Simona Ventura le ha fatto sapere di aspettarla a braccia aperte, poi le ha chiesto un parere: "Come ho cantato?". Perego è stata lapidaria: "Io devo dire che senza di me stoni di più Simona". Divertita, Simona Ventura ha replicato:

Allora torna così stono di meno. Continua a guardarci. Tranquillizzati, cerca di recuperare perché ti aspettiamo qui domenica prossima. Ok? Ci manchi, torna prestissimo.

Paola Perego ha ringraziato tutto il gruppo di lavoro e ha salutato: "Buona domenica, ciao a tutti".

Perché Paola Perego è assente a Citofonare Rai2

Nelle scorse ore, Paola Perego ha annunciato su Instagram che non sarebbe stata presente nella puntata di Citofonare Rai2 in onda domenica 28 gennaio. La conduttrice, in un post pubblicato nelle storie, ha spiegato:

Non sarò in onda a Citofonare Rai2 con la mia socia Simona Ventura. Purtroppo, come molti di voi sapranno, ho dovuto subire un intervento chirurgico impegnativo. Voglio ringraziare proprio tutti gli amici nella vita, i colleghi e tutti gli amici sui social per l'affetto enorme che mi hanno dedicato e che in questi giorni faticosi mi sono stati di grande conforto. Avrei voluto ringraziarvi uno per uno ma è impossibile e colgo l'occasione per farlo qui. Ora mi rimetto in forma…e ci vediamo presto a Citofonare Rai2. A presto, e grazie davvero, Paola.

Lunedì 22 gennaio, Paola Perego ha fatto sapere di essersi sottoposta a una nefrectomia parziale a causa di una neoplasia.