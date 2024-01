Paola Perego assente a Citofonare Rai2: “Intervento chirurgico impegnativo, ora mi rimetto in forma” Nei giorni scorsi, Paola Perego si è sottoposta a nefrectomia parziale dopo che le è stata diagnosticata una neoplasia. Al timone di Citofonare Rai2, ci sarà solo Simona Ventura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Paola Perego assente nella puntata di Citofonare Rai2 in onda domenica 28 gennaio. Alla conduzione, ci sarà solo Simona Ventura. Perego, nei giorni scorsi, si è sottoposta a nefrectomia parziale dopo che le è stata diagnosticata una neoplasia. In queste ore, nelle storie su Instagram, ha confermato una notizia già circolata nei giorni scorsi: ha bisogno di riposo e non sarà in studio nella puntata di Citofonare Rai2 del 28 gennaio.

L'annuncio di Paola Perego: l'assenza a Citofonare Rai2

Paola Perego ha confermato che non sarà presente nella puntata di Citofonare Rai2 in onda il 28 gennaio. Le sue parole, affidate a una storia pubblicata su Instagram, nella quale ha assicurato che tornerà presto in tv:

Ciao a tutti, non sarò in onda a Citofonare Rai 2 con la mia socia Simona Ventura. Purtroppo, come molti di voi sapranno, ho dovuto subire un intervento chirurgico impegnativo. Voglio ringraziare proprio tutti gli amici nella vita, i colleghi e tutti gli amici sui social per l'affetto enorme che mi hanno dedicato e che in questi giorni faticosi mi sono stati di grande conforto. Avrei voluto ringraziarvi uno per uno ma è impossibile e colgo l'occasione per farlo qui. Ora mi rimetto in forma…e ci vediamo presto a Citofonare Rai2. A presto, e grazie davvero Paola.

Paola Perego operata a causa di una neoplasia

Il 22 gennaio, Paola Perego ha fatto sapere di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per una neoplasia. In un post pubblicato su Instagram, ha ringraziato l'equipe di medici che si è presa cura di lei:

Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita.

Tantissimi i colleghi e gli spettatori che le hanno manifestato affetto e vicinanza.