Paola Perego operata per una neoplasia, i messaggi dei colleghi: da Barbara D’Urso a Simona Ventura Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo, colleghi e amici, che hanno voluto mandare un messaggio di pronta guarigione a Paola Perego, operata per rimuovere una neoplasia: da Simona Ventura a Antonella Clerici, da Barbara D’Urso ad Alberto Matano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo, colleghi e amici, che hanno voluto mandare un messaggio di pronta guarigione a Paola Perego. La conduttrice ha recentemente annunciato di essersi sottoposta un intervento di nefrectomia parziale per via di una neoplasia.

Paola Perego circondata dall'affetto dei colleghi

Sotto l'ultimo post di Paola Perego, in cui annuncia di essersi operata per una neoplasia, sono diversi i commenti di amici e colleghi che le augurano una pronta guarigione. Tra questi, c'è Simona Ventura, collega nella conduzione del programma Citofonare Rai 2, che ha scritto: "Forza Paola". Poi anche Barbara D'Urso: "Dai dai dai dai… ce la fai", Lorella Cuccarini ("Un forte abbraccio Paola"). Alla lunga lista si aggiungono anche Ezio Greggio, Rita dalla Chiesa, Alberto Matano, Mara Venier, con un cuore rosso che racchiude tutto il loro affetto e stima nei confronti della conduttrice. E ancora Samantha De Grenet e Paola Turci.

Come sta la conduttrice operata per una neoplasia

Paola Perego ha fatto preoccupare i follower e gli amici per via di un post pubblicato su Instagram, nella serata del 22 gennaio. La conduttrice ha annunciato di essere stata ricoverata per sottoporsi a un intervento di nefrectomia parziale a causa di una neoplasia. “Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia”, ha fatto sapere la conduttrice di Citofonare Rai2, mostrando una stanza di ospedale, dove è probabile che si trovi ancora oggi. Poi ha voluto lanciare un messaggio a favore della prevenzione, per far sì che sempre più persone si sottopongano a regolari controlli: "È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita”.