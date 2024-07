video suggerito

Milly Carlucci a pranzo con Barbara d'Urso: "Se sarà a Ballando con le stelle? Non rivelo le mie manovre" Ipotesi Barbara d'Urso a Ballando con le stelle 2024 in un ruolo ancora da definire. È quanto sembrerebbe indicare il pranzo al quale la conduttrice ha partecipato insieme alla collega Milly Carlucci, conduttrice del popolare format di Rai1.

A cura di Stefania Rocco

Un pranzo segreto tra Milly Carlucci e Barbara d’Urso consumatori qualche giorno fa. È quanto svela Davide Maggio, secondo cui le due conduttrici si sarebbero incontrate da sole. Già da mesi si ventila l’ipotesi che l’ex volto del pomeriggio di Canale5 sia entrata nel “mirino” della collega. Il desiderio – nemmeno troppo nascosto – di Milly consisterebbe nello spingere D’Urso ad accettare la partecipazione a Ballando con le stelle. Un’ipotesi che potrebbe farsi concreta. Carlucci non ha mai fatto mistero del desiderio di avere Barbara in trasmissione, pur senza chiarire l’eventuale ruolo da affidarle: se quello di concorrente o un altro spazio cucito su misura per lei.

Milly Carlucci non si sbottona: “Non rivelo le mie manovre”

Nell’intervista rilasciata a Davide Maggio, Carlucci ha risposto a una domanda relativa alla possibilità che D’Urso partecipa alla prossima edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice di Rai1, tuttavia, non ha voluto entrare nel merito di tale ipotesi, preferendo riservarsi l’eventuale colpo di scena a un momento successivo, magari più vicino alla data di presentazione del cast. “Allora io sono felice del fatto che se ne parli, sui blog, sui siti, che in tutti i luoghi e in tutti i laghi si parli di Ballando, figuratevi, è la mia soddisfazione. Che poi le cose siano vere o non siano vere, questo è un altro paio di maniche”, ha risposto Carlucci, “Ma io non rivelo le mie manovre. James Bond non dice come fa a esserlo, lo fa e basta”. Maggio ha quindi aggiunto che le due colleghe si sarebbero viste per un pranzo solo qualche giorno fa.

Il cast di Ballando con le stelle 2024

Carlucci non ha voluto sbottonarsi nemmeno a proposito dei nomi circolati finora a proposito del cast della prossima edizione. “Si sono detti tanti nomi alcuni veri, alcuni non veri, nel senso che alcuni sono stati effettivamente contattati, ne abbiamo parlato ma siamo nel momento in cui dobbiamo chiudere i contratti”, si è limitata a precisare. I nodi, è evidente, saranno sciolti solo dopo l’estate.