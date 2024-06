Ballando con le stelle 2024, tra i concorrenti anche una nota cantante: “Nina Zilli si aggiunge al cast”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

La nuova edizione di Ballando con le stelle arriverà, con molta probabilità, a partire da settembre e il cast è già in via di definizione. Tante le indiscrezioni di queste settimane sui nomi che calcheranno la pista da ballo più famosa della tv. Delle ultime ore sarebbe la notizia emersa nel corso del podcast Pezzi, in cui Andrea Lanfranchi, Luca Dondoni e Paolo Giordano hanno annunciato che tra i personaggi noti che si cimenteranno nella sfida danzante del sabato sera c'è anche una nota cantante.

Nina Zilli prossima concorrente di Ballando con le stelle

Il nome sarebbe quello di Nina Zilli. La cantante, infatti, stando a quanto dichiarato dai tre giornalisti è stata contattata da Milly Carlucci per entrare a far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle e, a quanto pare, avrebbe accettato. Questo è quanto è stato detto nella puntata del podcast Pezzi:

C’è una novità che riguarda Nina Zilli. No, non condurrà qualcosa, ma sarà una concorrente di Ballando con le stelle. Non è la sua prima esperienza in televisione, in passato ha fatto anche Italia’s Got Talent. Adesso invece sarà una delle nuove concorrenti di Ballando con le stelle. Se è preparata? Ma lì avrà un coach pronto ad aiutarla.

I nomi dei possibili concorrenti

Il cast sta pian piano prendendo forma e, infatti, i primi nomi sono circolati già nelle scorse settimane. Stando alle ultime indiscrezioni di Dagospia, ad esempio, tra i personaggi che Milly Carlucci starebbe corteggiando ci sarebbe anche Federica Pellegrini, che aveva già preso parte al programma in veste di ballerina per una notte, quindi non è escluso che possa ripetere l'esperienza, ma stavolta come concorrente. Secondo Davide Maggio, invece, pare che ad indossare le scarpette da ballo possa esserci Melissa Satta, mentre sarebbe sfumata la possibilità di avere Belen Rodriguez in trasmissione. Tra i nomi più certi, invece, secondo TvBlog, ci sarebbe Francesco Paolantoni, sottratto a Carlo Conti e al suo Tale e Quale Show.