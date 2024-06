video suggerito

Milly Carlucci corteggia Federica Pellegrini per Ballando con le stelle 2024 Milly Carlucci sta corteggiando Federica Pellegrini per la prossima edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice vorrebbe la campionessa tra gli artisti in gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milly Carlucci ha puntato Federica Pellegrini per la prossima edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice di Rai1 desidera avere la campionessa tra i concorrenti della prossima edizione del talent show del sabato sera. Lo riferisce Giuseppe Candela su Dagospia secondo cui i casting sarebbero al momento in corso al fine di formare la squadra che dovrà esibirsi di fronte alla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Federica Pellegrini già ballerina per una notte

Avere Federica Pellegrini a Ballando con le stelle potrebbe non essere un’impresa impossibile. La nuotatrice aveva già partecipato al programma nel ruolo di ballerina per una notte e non sarebbe la prima volta che una guest star accetti poi di partecipare al talent show vero e proprio. Del resto, Pellegrini ha già preso una certa confidenza con questo tipo di programmi avendo già partecipato a Italia’s got talent nel ruolo di giurata.

Il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle

Se Federica Pellegrini dovesse accettare il corteggiamento di Milly Carlucci, la Divina andrebbe ad aggiungersi a un cast che si preannuncia già particolarmente interessante sebbene non sia stato ancora svelata. Qualche nome, tuttavia, è già trapelato. Secondo Davide Maggio, a prendere parte alla prossima edizione del programma dovrebbe essere anche l’ex velina di Striscia la notizia Melissa Satta. Sarebbe invece sfumata la trattativa cominciata dalla presentatrice per avere in gara Belén Rodriguez. La showgirl, dopo un iniziale interesse, avrebbe deciso di non partecipare. Tra i desideri di Carlucci ce ne sarebbe inoltre uno particolarmente difficile: portare in pista Chiara Ferragni. Un’ipotesi improbabile anche alla luce del mai eccessivo interesse dimostrato dall’influenzar nei confronti dei programmi del piccolo schermo.