Belen Rodriguez verso Ballando Con Le Stelle: "Trattativa con la Rai in corso, serve un mega cachet" Dagospia rivela che Belen Rodriguez potrebbe diventare una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. Dopo l'addio a Mediaset, la showgirl sarebbe "pronta a scendere in pista": la trattativa sarebbe in corso, ma "per chiuderla serve un mega cachet".

A cura di Gaia Martino

Le porte di viale Mazzini potrebbero aprirsi per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, ormai lontana dalla tv dopo l'addio a Le Iene e Tu Si Que Vales, sarebbe in trattativa con la Rai per trovare un accordo sul cachet che le spetterebbe per la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Lo show di Milly Carlucci, racconta Dagospia, desiderava averla tra le protagoniste già nella scorsa edizione: "Ora l'argentina sarebbe pronta a scendere in pista".

L'indiscrezione su Belen Rodriguez a Ballando con le stelle

Dagospia racconta che Belen Rodriguez potrebbe essere una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stelle in qualità di concorrente. Lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, si legge, l'avrebbe voluta nel cast già lo scorso anno. Per la prossima stagione, visto l'addio della showgirl a Mediaset, la volontà potrebbe concretizzarsi: "La trattativa ora è in corso, ma per chiuderla serve un mega cachet". Voci su una presunta partecipazione dell'argentina circolavano già da alcune settimane: erano nate a seguito delle numerose story di Instagram pubblicate da Belen mentre si trovava in una sala da ballo.

Le lezioni di danza di Belen Rodriguez

Voci di un presunto ritorno in tv come concorrente di Ballando con le stelle circolano, in realtà, già da alcuni giorni. Gli indizi erano nati a seguito delle lezioni di danza che ha cominciato a seguire diverse settimane fa. La showgirl argentina ha condiviso numerose storie e post sul suo profilo Instagram nei quali mostra il suo allenamento a passi di danza, seguita da un insegnante, o registrate mentre si diverte a ballare con un partner. Stando al suo racconto social, avrebbe ripreso a danzare sia sulle punte, sia a ritmo di tango, genere molto usato nella gara dello show di Milly Carlucci. Nessuna conferma ufficiale per ora dalla Rai o dalla diretta interessata, ma stando a quanto rivela Dagospia, "l'argentina sarebbe pronta a scendere in pista".