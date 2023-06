Belen Rodriguez via da Mediaset: Le Iene non l’hanno riconfermata, lei ha detto no a Tu sì que vales Secondo quanto anticipato da Dagospia, Belen Rodriguez non sarebbe stata confermata a “Le Iene” e avrebbe rifiutato di condurre ancora “Tu sì que vales”. La soubrette via da Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi?

La nuova stagione Mediaset è alle porte, ma pare che Belen Rodriguez non ne farà parte. Secondo Giuseppe Candela, in un flash Dagospia, la soubrette argentina non sarebbe stata confermata per la prossima edizione de "Le Iene". Non solo: la soubrette avrebbe detto no anche a Tu sì que vales, lo show di Canale 5. Belen avrebbe accettato solo di partecipare a Celebrity Hunted, su Prime Video. Un'esclusione che, se confermata, avrebbe del clamoroso.

Le anticipazioni di Dagospia

Secondo quanto anticipato da Dagospia, Belen Rodriguez non sarebbe stata confermata a "Le Iene". Ma non solo. Belen Rodriguez avrebbe rifiutato di partecipare a un'altra edizione di "Tu sì que vales", lo show del sabato sera di Canale 5 che conduce dal 2014. Belen Rodriguez sarà concorrente nella prossima edizione di "Celebrity Hunted" su Prime Video e, almeno stando a oggi, sarà l'unica cosa che farà nella prossima stagione. Per il dopo Belen, "Le Iene" starebbe pensando a Veronica Gentili, scrive Candela. La giornalista è stata vista al ristorante di Mediaset insieme proprio a Davide Parenti: sarebbe lei la prossima conduttrice del programma della prima serata di Italia1.

Il futuro di Belen Rodriguez

Per ora, Belen Rodriguez si "accontenta" di far parte della quarta stagione di Celebrity Hunted. Nel reality show di Prime Video, Belen parteciperà in coppia con la sorella, Cecilia Rodriguez. Nel cast anche Ernia e Guè, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Dopo le prime tre stagioni, per la verità poco entusiasmanti, Belen Rodriguez cercherà di alzare l'asticella di questa quarta stagione. Intanto, l'ipotesi che Belen Rodriguez vada via da Mediaset dopo quasi 15 anni sarebbe senza dubbio clamorosa. Sarebbe di fatto il primo grande nome ad andare via dopo la morte di Silvio Berlusconi. Un caso?