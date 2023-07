Belen Rodriguez saluta Mediaset: “Un grazie particolare a Maria De Filippi, questo non è un addio” Belen Rodriguez ha affidato ad una storia Instagram i saluti per Mediaset: la conduttrice non tornerà a Le Iene e a Tu Si Que Vales. “Grazie per avermi accolta nella grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio, spero solo un grande arrivederci”.

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez saluta Mediaset dopo l'annuncio sulla nuova conduzione de Le Iene – affidata a Veronica Gentili – e l'addio a Tu Si Que Vales. L'argentina ieri in risposta ad una fan svelava di aver deciso di cambiare aria di sua spontanea volontà, oggi ringrazia il gruppo Mediaset, il Presidente e Maria de Filippi per gli anni trascorsi insieme.

Il messaggio di Belen Rodriguez

"Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme": così comincia il lungo messaggio di Belen Rodriguez diffuso sul suo profilo Instagram, tra le stories. La conduttrice argentina ha spiegato di aver imparato tante cose in questi anni: "Anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in questi anni, per le parole che ha sempre pronunciato per me". Un grazie "particolare" è per Maria de Filippi, "per tutti i consigli e per l'opportunità di esprimere me stessa". Infine ha ringraziato Davide Parenti, autore de Le Iene: "Grazie per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio, ma spero solo un grande arrivederci".

Il benvenuto de Le Iene a Veronica Gentili

"Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni!": con queste parole lo show Le Iene ha annunciato il cambio di conduttrice per la nuova stagione televisiva. "Mandiamo un abbraccio a Belen Rodriguez che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!", ha concluso. Veronica Gentili, giornalista e volto di Stasera Italia, condurrà dunque lo show di approfondimento e informazione con Max Angioni.