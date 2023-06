“Maria De Filippi non ha problemi di salute”, le foto in Sardegna dopo i funerali di Berlusconi Maria De Filippi ha mostrato tutta la sua vicinanza alla famiglia Berlusconi durante i funerali, ma subito è volata in Sardegna, per seguire le registrazioni di Temptation Island. Evaporate sul nascere le voci insistenti su presunti problemi di salute.

A cura di Giulia Turco

Maria De Filippi fotografata in Sardegna, dove è volata subito dopo i funerali di Silvio Berlusconi, per seguire le registrazioni di Temptation Island 2023, il programma targato Fascino che tornerà su Canale 5 in prima serata a partire da lunedì 26 giugno. Le voci sui presunti problemi di salute che hanno iniziato a diventare insistenti durante e subito dopo la funzione funebre in Duomo a Milano, dove la conduttrice è stata sempre al fianco di Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin, sono evaporate con queste immagini che mostrano l'inconsistenza di quelle informazioni.

Le foto di Maria De Filippi in Sardegna dopo il funerale di Berlusconi

Nelle ultime ore, in particolare su Twitter, si era sollevata un’insistente curiosità rispetto a possibili problemi di salute della conduttrice, che ovviamente si sono rivelate prive di fondamento. Maria De Filippi è in gran forma e a dimostrarlo sono gli scatti pervenuti a Fanpage.it. Maria si rilassa in spiaggia sotto al sole della Sardegna alle prime luci del mattino, per la precisione nella località di Santa Margherita di Pula, dove si svolgono le riprese di Temptation Island. Insieme a lei gioca tra la sabbia anche Saki, l’inseparabile bull terrier Staffordshire di Alessio Sakara e Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e inseparabile amica della nota conduttrice.

Maria De Filippi pronta per Temptation Island

Dopo i funerali di Silvio Berlusconi, che si sono svolti nella giornata di mercoledì 14 giugno a Milano, la conduttrice è immediatamente tornata a lavoro. Una presenza sentita per chi come lei ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla famiglia Berlusconi, in particolare all’ad Mediaset Piersilvio Berlusconi, che le è stato accanto durante i funerali di Maurizio Costanzo di qualche mese prima, e alla moglie Silvia Toffanin. La conduttrice è volata poi in Sardegna, per raggiungere al più presto la produzione dei Temptation Island, le cui riprese sono in corso proprio in questi giorni. Il tempo stringe: la prima puntata andrà in onda lunedì 26 giugno in prima serata du Canale 5, condotta sempre da Filippo Bisciglia, che si appresta ad attendere il ritorno della compagna Pamela Camassa dall'Honduras. Tra l'altro, proprio lei è tra le favorite alla vittoria.