Isobel Kinnear: “Con Maria De Filippi è come parlare con Dio. Cricca? Voglio rivederlo” Isobel Kinnear si racconta dopo Amici: la stima per Maria De Filippi, l’affetto per Alessandra Celentano e quella porta lasciata aperta per Cricca.

A cura di Daniela Seclì

Isobel Kinnear si è raccontata in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTV. La ballerina, che ad Amici ha conquistato tutti con il suo innegabile talento, ha avuto parole di stima e affetto per Maria De Filippi e Alessandra Celentano. Poi, ha parlato di Cricca e, quanto alla loro relazione, ha spiegato di voler lasciare una porta aperta.

La stima per Maria De Filippi e Alessandra Celentano

Isobel Kinnear non ha dubbi. Il momento più difficile dell'esperienza ad Amici è stato quello in cui si è fatta male al collo: "Mi sono sentita in difficoltà. Farsi male è una cosa difficile da accettare". Quanto al momento più bello invece, lo ricollega alla prima conversazione avuta con Maria De Filippi:

Se proprio devo scegliere, allora ti direi la prima conversazione con Maria De Filippi. Lei è speciale, parlare con Maria è come parlare con “Dio”. Maria è la persona più vera e leale incontrata nella mia vita. Voglio imparare molto da lei, per me è un grande esempio di lealtà e di onestà.

Isobel Kinnear ha anche avuto parole dolcissime per Alessandra Celentano: "È per me una grande fonte di ispirazione. Una donna dolcissima, nessuno lo pensa, forse nemmeno lei di se stessa, ma è un lato del suo carattere che io ho avuto modo di vedere. Mi ha dato l’opportunità di mostrare quello che mi piace fare, il mio stile. Credo che siamo molto simili nel modo in cui affrontiamo il lavoro. Le sono molto grata”.

Isobel Kinnear fa chiarezza sulla relazione con Cricca

Nei giorni scorsi, Cricca aveva parlato della relazione avuta con Isobel Kinnear, esprimendo il desiderio di riprovarci con lei. A quanto pare, la porta non è affatto chiusa. La ballerina, infatti, ha dichiarato: