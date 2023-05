Cricca: “Vorrei riprovarci con Isobel dopo Amici, ma lei ha detto di no” Cricca, cantante del serale di Amici 2023, confessa che sarebbe stata Isobel Kinnear a chiudere la storia d’amore nata dietro le quinte del talent show. “Vorrei riprovarci”, confessa lui, “Ma nella scuola ha detto di no”.

Cricca, cantante del serale di Amici 2023, confessa che sarebbe stata Isobel Kinnear a decidere di chiudere la loro storia. L’ex allievo di Arisa avrebbe quindi subito la decisione della ballerina di Alessandra Celentano di porre fine al loro legame romantici. Intervistato da SuperGuida Tv, Cricca confessa oggi che gli piacerebbe provare a riallacciare il loro rapporto lontano dalle telecamere.

Cricca: “Spero che quello di Isobel non resti un no”

“Sicuramente ci univa l’Australia”, racconta Cricca parlando del legame finito con Isobel, “È durata poco tra noi perché un po’ la situazione, un po’ il contesti che non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro”. Ma non nasconde la speranza che le cose possano cambiare:

Io, in realtà, spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto di no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori. Lei adesso ha vinto tra proposte di lavoro importanti. Vediamo, è una persona incredibile, speciale, buona, fantastica: sarà che la vedo con gli occhi dell’amore.

Cricca: “In finale tifavo per Isobel”

Cricca confessa infine di avere fatto il tifo per la ballerina australiana nel corso della finale che ha visto trionfare Mattia Zenzola. Conclude, però, di avere considerato giusta la classifica stilata a partire dal voto espresso dal pubblico: