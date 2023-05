Cricca eliminato da Amici 22 saluta in lacrime Isobel e la abbraccia: “La amo” Cricca è stato eliminato da Amici durante l’ultima puntata del Serale. Prima di lasciare la scuola, il cantante ha salutato in lacrime Isobel, con cui è nato un rapporto speciale, e il resto dei compagni: “A voi voglio bene, a lei la amo”. Aaron è stato uno dei più dispiaciuti per la sua uscita.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo essere stato eliminato nell'ultima puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 29 aprile, Cricca ha salutato il resto del gruppo e Isobel. Come si è visto nel daytime del 1 maggio, il cantante è scoppiato in lacrime mentre abbracciava i suoi compagni d'avventura, con la promessa di vedersi ancora.

L'abbraccio tra Cricca e Isobel dopo l'eliminazione

Cricca si è lasciato andare alle lacrime dopo il verdetto della settima puntata del Serale di Amici. Un'emozione che non è riuscito a trattenere specie quando si è avvicinato a Isobel per salutarla. I due si sono abbracciati promettendosi di vedersi di nuovo finito il programma. "Ti rivedrò ancora, è una promessa", ha detto la ballerina mentre lo stringeva tra le braccia. Lui, andando verso il resto del gruppo, ha poi detto di amarla. "A voi voglio bene, a Isobel la amo. L'amore ti prende la pancia", sono state le sue parole.

Aaron in lacrime per l'uscita di Cricca

Nei mesi passati nella scuola, Aaron è riuscito a creare un bel rapporto di amicizia con tutti i compagni. Oltre a Isobel, verso la quale prova dei sentimenti, ha instaurato un solido legame anche con Aaron e Mattia Zenzola. Proprio il cantante, dopo l'abbraccio di gruppo, è scoppiato in lacrime ed è corso ad abbracciarlo di nuovo. Erano finiti insieme al ballottaggio e Aaron, parlando con Maria De Filippi, aveva detto di Cricca che era stato il suo punto di riferimento nei momenti di ansia. Mattia ha promesso di supportare il coinquilino nel tempo che resta a entrambi nella scuola. Anche Wax si è detto dispiaciuto dell'uscita di Cricca e, già durante la puntata di sabato, lo aveva ringraziato per i suoi consigli. Poi Lorella Cuccarini aveva detto al suo allievo alcune parole, accompagnate da una foto di gruppo.