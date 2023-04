Isobel in lacrime dopo il Serale di Amici: “La mia famiglia è dall’altra parte del mondo, mi manca” Isobel dopo la puntata del Serale di sabato 22 aprile non ha trattenuto le lacrime per l’esibizione con la scenografia dedicata alla sua infanzia: “Mi manca la mia famiglia, sono dall’altra parte del mondo, non li sento”.

A cura di Gaia Martino

Dopo la puntata di sabato scorso, 22 aprile, del Serale di Amici 22, gli allievi hanno rivisto le loro esibizioni accompagnate dai commenti dei giudici e degli insegnanti. Isobel Kinnear, la giovane danzatrice pupilla della maestra Celentano, ha rivisto il momento nel quale ha ballato con una scenografia che raccontava del suo passato: dopo le lacrime di commozione in studio, le è scesa una nuova lacrima in casetta. "Mi mancano tantissimo", le parole mostrate nel daytime.

Le lacrime di Isobel

Isobel Kinnear dopo aver ballato sulle note di "Shallow" con una scenografia che mostrava le immagini del suo passato, tornata in casetta non è riuscita a trattenere le lacrime. Nel daytime andato in onda oggi, lunedì 24 aprile, ha svelato di sentire molto la mancanza della sua famiglia che si trova in Australia: "Forse è stata la prima volta ad Amici che non ho pensato troppo mentre ballavo. Mi manca la mia famiglia, tanto. Non li sento, sono dall'altra parte del mondo, è una cosa bella essere qui, quindi grazie", le parole con la voce rotta dal pianto.

Il confronto con Maddalena

Prima di assistere alla sua performance, Isobel ha avuto un breve confronto riguardo la "sensualità" con Maddalena. Le due ballerine nel corso del Serale sabato scorso si sono sfidate a ritmo di sensualità: ad avere la meglio Maddalena. Quest'ultima, in casetta, ha commentato così l'esibizione: "Sul fatto della femminilità non so che dire, vedo in lei uno sforzo. Vedo che pensa che ora deve fare la sensuale. Io sento la musica e la musica mi fa andare la faccia e il corpo da soli. Non penso ad ammiccare. Non dico che ti sforzi ma tu ci pensi tanto. Spicca la sua femminilità, cosa che a me non succede". La ballerina australiana ha così replicato: "Leggo commenti nei quali dicono che sono troppo sensuale, poi al Serale mi dicono che non sono sensuale. In generale sento che ballo in un modo molto femminile".