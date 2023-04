Cricca eliminato da Amici 22, le lacrime di Aaron: “Mi ha aiutato quando l’ansia mi annullava” Cricca è stato eliminato da Amici 22. Il verdetto nel corso della puntata in onda sabato 29 aprile. Le lacrime di Aaron e il ringraziamento di Wax.

A cura di Daniela Seclì

Cricca eliminato nella puntata del Serale di Amici del 29 aprile

Il serale di Amici 22 di sabato 29 aprile ha dato il suo verdetto. A sfidarsi al ballottaggio finale sono stati Maddalena Svevi, Cricca e Aaron. La ballerina è stata subito salvata ed è rientrata in gara. La sfida finale, dunque, ha visto protagonisti i due cantanti. Uno di loro ha dovuto lasciare il talent di Maria De Filippi. Cricca è stato eliminato.

Cricca eliminato da Amici 22, la parole di Aaron

Come il programma prevede, i giudici sono stati chiamati a votare chi eliminare tra Aaron e Cricca, poi i concorrenti sono tornati in casetta per apprendere il verdetto. Aaron ha confidato a Cricca: "Io qui dentro senza di te muoio". Maria De Filippi si è collegata con loro per fare una chiacchierata. Ha dato la parola ad Aaron, perché con Cricca aveva già parlato diverse volte. Aaron, allora, ha raccontato:

Come mi sento? Soddisfatto perché ho imparato tanto, ho fatto un bel percorso, sono cresciuto come persona. Ho preso questa scuola come una rincorsa per spiccare il volo. È un punto di partenza. Ho delle persone che mi aspettano, a cui voglio bene, a cui devo la vita e devo un pezzettino di cuore a ciascuno di voi. Vi voglio bene perché mi avete supportato e sopportato tantissimo. Sono stato un maniaco strampalato. Giovanni (Cricca) è il mio compagno di stanza. Gli voglio tanto bene. L'ho capito nei miei momenti di annullamento, di ansia forte, quando l'ansia mi annulla trovo la risorsa in qualcuno che mi sappia tenere. Io non sono venuto qua per cantare, ma per vivere, per ricominciare a vivere perché sapevo che dentro di me qualcosa non andava. Mi sono detto: "Buttiamoci, impariamo a vivere".

In lacrime ed erroneamente convinto di dover lasciare Amici, ha continuato: "Grazie a tutti voi che mi avete fatto ricominciare a vivere. Ho ripreso in mano la mia vita e non la mollo. Se mai dovessi uscire spero che vi mancherò un po'. Voi mi avete insegnato tanto e spero anch'io di avervi insegnato qualcosa".

Amici, il commento di Cricca dopo l'eliminazione

Durante la sfida finale per aggiudicarsi la possibilità di restare in gara ad Amici, Aaron ha intonato il suo inedito Visione Led. Anche Cricca ha puntato su un suo inedito, la canzone Australia. Maria De Filippi ha dato loro il verdetto sulle gradinate. A essere eliminato è stato Cricca, che ha replicato:

Maria grazie davvero di tutto. Va benissimo così, sono contentissimo. Non smetterò di fare quello che faccio. Mi mancherete.

Wax ha replicato: "Mi hai reso una persona migliore grazie ai tuoi consigli" e tutti gli altri allievi gli hanno fatto eco ringraziando Cricca.