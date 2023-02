Scatta il bacio tra Cricca e Isobel, ad Amici 22 è nata una nuova coppia: “Sei bellissima” È nata una nuova coppia nella scuola di Amici 22: Isobel e Cricca si sono lasciati andare ad un passionale bacio nelle ultime ore, le immagini mostrate nel daytime oggi.

A cura di Gaia Martino

Circa un mese fa Cricca, nome d'arte di Giovanni Cricca, ha fatto rientro nella scuola di Amici di Maria de Filippi 2022 e da subito si è avvicinato ad Isobel Fetiye Kinnear. Il cantante, una volta rientrato in casetta dopo l'eliminazione durata però solo una settimana, aveva confessato di essersi lasciato una relazione alle spalle: nelle settimane successive è scoppiata la passione tra lui e la ballerina australiana. "Mi sei mancato per una settimana, disse lei dopo averlo rivisto, e in questi giorni è scattato il bacio tanto atteso dai fan. I due allievi sono diventati ufficialmente una coppia nella scuola di Amici.

Il bacio tra Cricca e Isobel

Nel daytime di Amici 22 oggi, un blocco è stato dedicato al rapporto speciale tra Isobel e Cricca. Sarebbe nata una nuova coppia nella scuola del talent show: le immagini andate in onda in questo pomeriggio di giovedì 9 febbraio hanno mostrato il bacio tra i due allievi del programma. Si scambiano effusioni sul divano, scherzano insieme, poi lui confessa: "Sei bellissima, solo per me sei bellissima". Dopo battute e sorrisi, il cantante ha tirato a sé la sua inquilina e l'ha baciata.

Cricca tornato single dopo Amici per Isobel

Quando Cricca rientrò nella casetta di Amici hconfessò ai suoi compagni d'avventura della sua situazione sentimentale. Riferendosi alla fidanzata che lo aspettava fuori, incontrata nei pochi giorni trascorsi dopo la fugace eliminazione, raccontò: "Mi ha detto di chiarire, che mi vedeva distante e freddo. Non potevo dirle che provavo ancora qualcosa per lei, mi ha detto che si stava abituando a vivere da sola. Quando mi ha detto se ero convinto, le ho detto "finiamola qui". Forzare quella cosa non aveva senso". Sebbene non lo abbia mai confessato, Cricca potrebbe essere aver lasciato la sua ragazza anche per via della conoscenza di Isobel.