Le Iene scelgono Veronica Gentili: “Un abbraccio a Belén Rodriguez, farà sempre parte della famiglia” Veronica Gentili è la nuova conduttrice de Le Iene. La conferma alla presentazione dei Palinsesti Mediaset.

A cura di Daniela Seclì

La presentazione dei Palinsesti Mediaset ha confermato il cambiamento che avverrà alla conduzione del programma Le Iene. Fuori la showgirl Belén Rodriguez, dentro la giornalista Veronica Gentili. La staffetta è motivata dall'intenzione di dare al programma di Italia1 un taglio maggiormente d'inchiesta. Sul profilo social ufficiale della trasmissione, un messaggio per Belén.

Le Iene dicono addio a Belén Rodriguez, al suo posto Veronica Gentili

Sui profili social del programma Le Iene, una volta annunciato ufficialmente il cambio alla conduzione, è stato pubblicato un messaggio per dare il benvenuto a Veronica Gentili, ma anche per ringraziare Belén Rodriguez per la professionalità con la quale ha affrontato questo impegno lavorativo:

Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni! Mandiamo un abbraccio a Belen Rodriguez che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!

Belén Rodriguez lascia anche Tu sì que vales

Belén Rodriguez, in passato, ha dichiarato di avere sempre ambito alla conduzione del programma Le Iene. Teo Mammucari, poi, raccontò come venne scelta. A Novella 2000 spiegò: "Quando mi hanno chiamato a Le Iene, sapevo che c'erano in ballo altre opzioni, ma non c'era nulla di sicuro, così ho fatto il suo nome. Per me Belén ha tutte le qualità per fare bene: Le Iene è una realtà completamente diversa da quelle che ha affrontato prima, ma avrà tutto il tempo per ambientarsi”. A quanto pare, però, l'esperienza si è già conclusa. Non rivedremo Belén Rodriguez neanche a Tu sì que vales. In questo caso, secondo quanto sostiene Dagospia, sarebbe stata la showgirl a rifiutarsi di tornare su quel palco.