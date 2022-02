Teo Mammucari: “Belen a Le Iene? Sono stato io a fare il suo nome” Teo Mammucari spiega a Novella 2000 com’è nata la scelta di Belen a Le Iene. È stato lui a volerla con sé, dopo l’esperienza a Tu sì que vales che l’ha messa alla prova con la conduzione.

A cura di Giulia Turco

Teo Mammucari e Belen Rodriguez sono la coppia della stagione di Italia 1. Già insieme in una vecchia edizione di Sarabanda (erano gli anni della partecipazione di Belen all'Isola dei Famosi), poi nello stesso studio a Tu sì que vales, i due ripartono da un'esplosiva conduzione de Le Iene. Un'esperienza già segnata dalle polemiche per un presunto insulto del conduttore, che passa per le incertezze su Belen in versione Iena. Mammucari chiede tempo: è presto per valutare l'esperienza della showgirl nello studio di Italia 1, ma è convinto delle sue potenzialità. In un'intervista a Novella 2000 il conduttore spiega di essere stato lui stesso a proporre la conduzione in coppia con Belen.

Teo Mammucari spiega la scelta di Belen a Le Iene

"Sono stato io a proporla", confessa Mammucari. L'intuizione sarebbe nata proprio durante la loro avventura a Tu sì que vales: "L'ho vista in conduzione, durante una puntata in diretta e al termine mi sono avvicinato per complimentarmi", racconta a Novella 2000. "Era stata molto brava. Rispetto alle puntate registrate, fare una diretta di tre ore e mezza non è semplice. Le ho anche detto che se un giorno fosse capitata l'occasione di fare qualcosa insieme avrei pensato a lei […]. Poi, quando mi hanno chiamato a Le Iene, sapevo che c'erano in ballo altre opzioni, ma non c'era nulla di sicuro, così ho fatto il suo nome". Impossibile paragonarla ad altre conduttrici come la veterana Ilary Blasi, Mammucari rifiuta il confronto: "È logico che Ilary sia più esperta, è stata Iena per anni", spiega. "Per me Belen ha tutte le qualità per fare bene: Le Iene è una realtà completamente diversa da quelle che ha affrontato prima, ma avrà tutto il tempo per ambientarsi”.

Il presunto insulto di Mammucari a Belen

Neanche il tempo di iniziare, che la conduzione Mammucari – Rodriguez è stata travolta dalla polemica. Durante la prima puntata è andata in onda un’intervista che il conduttore ha fatto a Belen sulla sua vita privata. Lei, commentando le storie con i suoi ex ha commentato: “Ragazzi però così sembro una…”. Il comico ha continuato: “Non è che sembri…stai raccontando”. Le parole sono state ribadite in un video di spiegazioni pubblicato dalla redazione del programma, dal momento che diversi telespettatori avevano scambiato la conclusione di Mammucari con un insulto.