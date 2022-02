Belen Rodriguez è la nuova conduttrice de Le Iene, con lei anche Teo Mammuccari Tornano Le Iene mercoledì 9 febbraio su Italia Uno con novità e volti nuovi: alla conduzione ci saranno Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. L’imperdibile video annuncio.

A cura di Gaia Martino

Ritorna Le Iene in prima serata su Italia Uno con un'ondata di novità. Dopo il saluto di Nicola Savino, mercoledì 9 febbraio 2022 riparte lo show di intrattenimento con due figure popolari dell'intrattenimento italiano, Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. La nuova versione del programma Mediaset darà spazio non solo a inchieste e reportage che caratterizzano da sempre la figura della ‘Iena' ma anche a comicità e spettacolo. "Ci siamo! Da mercoledì 9 febbraio in prima serata su Italia 1 tornano Le Iene… con un sacco di novità!" scrive il programma attraverso i profili social. Anche i nuovi conduttori dello show hanno commentato l'imminente inizio su Instagram: si sono preparati per la tradizionale coreografia di apertura. Imperdibile il video scherzo di Teo Mammuccari registrato nella sala prove.

Il ritorno di Teo Mammuccari a Le Iene

Lo show di Italia Uno Le Iene riparte mercoledì 9 febbraio con Belen Rodriguez e Teo Mammuccari e saranno affiancati inoltre da un cast di giovani talenti. Il conduttore non è un volto nuovo al programma: è stato al timone dello show con Ilary Blasi nel 2013, nel 2014, 2017 e 2018. È pronto a tornare a casa, come da lui scritto su Instagram. Sempre sui social Teo Mammuccari ha regalato un video divertente ai suoi follower registrato in sala prove: mentre la showgirl impara la tradizionale coreografia dell'apertura, ha fatto uno scherzo al regista, Antonio Monti.

L'annuncio di Belen Rodriguez

Anche Belen Rodriguez si dice pronta a calarsi nei panni di iena. "La vostra iena è pronta" ha scritto nelle sue Instagram story e come post ha aggiunto il video di presentazione della puntata. Arriva in auto all'ingresso dello studio: "Sono qui per fare la conduttrice" dice agli uomini della security che ridendo, non credono alle sue parole e non le aprono le porte.