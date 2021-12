“Nicola Savino lascia Le Iene”, il conduttore dichiara: “Sarebbe un addio senza rancore” Nicola Savino ha parlato del suo possibile addio a “Le Iene”, dichiarando che se dovesse verificarsi sarebbe in piena tranquillità. Intanto lo speaker radiofonico si concentra sui suoi nuovi show.

A cura di Ilaria Costabile

Nicola Savino è ormai uno dei volti più amati della televisione e da quattro anni lo speaker radiofonico è anche uno dei nomi de Le Iene, lo show di Davide Parenti su Italia 1, che lo ha visto alla conduzione dal 2017, accanto ad Alessia Marcuzzi che, però, ha deciso di lasciare il suo posto a Mediaset. Stando a quanto dichiarato dal presentatore, però, quella appena conclusa potrebbe essere l'ultima stagione da lui condotta, come si vocifera da qualche tempo.

Le parole di Nicola Savino su Le Iene

In un'intervista al settimanale DiPiù e NuovoTv, Nicola Savino ha parlato del possibile addio alla trasmissione di Italia 1, di fatto senza smentire le voci che vedono un restyling completo del programma, ma qualora il suo addio dovesse essere confermato, Savino ne parla con estrema serenità: "Per il momento non c’è nulla di sicuro, ne stiamo ancora parlando, però sì, è possibile. In ogni caso posso dirle che sarebbe un addio, o più probabilmente un arrivederci, senza rancore, perché rimarrò sempre legato a quel programma che ho visto nascere tanto tempo fa come autore e dove, cinque anni fa, sono ritornato come conduttore".

Nuovi programmi in vista per Savino

Savino, attualmente positivo al Covid, come ha dichiarato lui stesso tramite un post su Instagram, dopo che Jovanotti aveva comunicato la sua positività, ha parlato dei suoi progetti futuri. Dal 4 gennaio, infatti, partirà Back To School, ma è andata a buon fine anche l'esperienza de "Il Giovane Old" su RaiPlay, rinnovato per nuove puntate: